Hoy era el día marcado en el calendario y la hora parece que no quiere legar., la nueva versión de su navegador de escritorio que llegará con novedades interesantes. Como, por desgracia, suele ser habitual, habrá novedades que en el momento de su lanzamiento solo llegarán a un sistema operativo. En cualquier caso, los usuarios de Linux tenemos que entender que en este mundo hay muchos entornos gráficos diferentes, por lo que lanzar algunas funciones para todos no es tarea sencilla.

La función de la que estamos hablando ya llegó a macOS en la versión anterior, y no es otra que el modo oscuro. Personalmente, no sé qué me ha dado, pero ahora mismo creo que todo lo oscuro ofrece una imagen mucho más atractiva que el claro que he estado usando toda mi vida en cualquier sistema operativo. En cuanto al resto de sistemas operativos, Google también añadirá novedades, algo que era de esperar.

Chrome 74 hará que te marees menos

El modo oscuro del que estamos hablando no es un tema. Se trata de un sistema que detectará qué tema estamos usando en Windows (y macOS desde la versión pasada) y lo cambiará automáticamente para no desentonar con el resto del escritorio. Windows 10 tiene esta opción, un poco escondida, todo hay que decirlo, pero aún no ha llegado a todos sus rincones, como el navegador Edge.

Por otra parte, Chrome 74 también incluirá una opción de reducción de movimiento. Y es que hay personas que pueden marearse con el movimiento excesivo que hay en las diferentes páginas web. Para estas personas, la nueva versión de Chrome añadirá una opción (desactivada por defecto) que reducirá el movimiento en efectos como el parallax, hacer zoom o deslizar el contenido.

Chrome bloqueará la deteccion del modo incógnito

Chrome 74 incluirá una opción que evitará que las páginas web sepan que estamos usando el modo incógnito. Hasta ahora, lo curioso era que usar este modo permitía a las webs hacer un rastreo de lo que visitábamos de esta manera, lo que les permitía crear o ampliar un perfil sobre nuestro uso de la web. La nueva versión de Chrome eliminará esa posibilidad.

Chrome 74 debería estar ya disponible para todos los sistemas soportados, pero a las 22:30 de España aún no aparece la actualización. Recordamos que, al instalar Chrome en Linux en sistemas como Ubuntu, automáticamente nos añade su propio repositorio, lo que nos permitirá actualizar antes que si estuviera en los repositorios oficiales. Los usuarios de Windows y macOS podrán actualizar desde Ajustes/Ayuda/Información de Google Chrome. Si aún no lo tenéis instalado, está disponible desde aquí.