Cuando escribí el artículo en el que explicaba mis impresiones al haber intentado trabajar más con Firefox, una de las cosas que mencionaba era el tema de cierta compatibilidad. Extensiones hay alguna menos, y el navegador de Google, y por extensión todos los basados en Chromium, soporta mejor apartados como el del CSS. Ayer 2 de mayo, la compañía más importante de Alphabet anunció el lanzamiento de Chrome 113, y parece que le están dando mucha importancia a implementar todo lo nuevo que va saliendo para que el contenido se vea mejor.

Este tipo de mejoras parecen menores, pero en realidad no lo son tanto. Con esto, Google va un paso por delante de cualquier tormenta, y si un diseñador web decide incluir en su página de estilos algo relativamente nuevo, su navegador será capaz de interpretarlo y mostrarlo tal y como su creador lo pensó. Sin soportar algunas propiedades, la experiencia puede verse mermada, y si no que se lo digan a los usuarios de un iPhone/iPad cuando tratan de ver una página con la propiedad background-attachment: fixed ; sencillamante no la respetan, y deforman las imágenes.

Algunas novedades de Chrome 113

En el terreno del CSS, Chrome 113 soporta ahora image-set(), las funciones multimedia overflow-inline y overflow-block (enlaces a la información de MDN incluidos), y se ha añadido una función linear() para permitir interpolación linear entre un número de puntos.

También ha habido otras mejoras en el apartado multimedia, como una codificación de vídeo AV1 más rápida, lo que mejora la experiencia de usuario en videollamadas, entre otras cosas, y se ha activado por defecto WebGPU. Es el sucesor de WebGL y ofrece un alto rendimiento al mostrar gráficos 3D. Como siempre, Google ha aprovechado la ocasión para corregir bugs y añadir parches de seguridad.

Chrome 113 ya está disponible desde su página web oficial. Los usuarios de sistemas operativos como Ubuntu, que añade el repositorio por defecto tras la primera instalación, ya deben tener la nueva versión como actualización. Las distribuciones basadas en Arch lo tienen disponible en AUR bajo el nombre de google-chrome.