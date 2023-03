Chrome 111 llega con capacidad de abrir contenido HTML en modo imagen en imagen y mas

Google dio a conocer recientemente el lanzamiento de la nueva versión de su navegador web Google Chrome 111, en la cual se han realizado diversos cambios y mejoras internos. Además de las innovaciones y la corrección de errores, se han corregido 40 vulnerabilidades en la nueva versión.

Como parte del programa de pago de recompensas en efectivo por el descubrimiento de vulnerabilidades para la versión actual, Google pagó 24 premios por un monto de 92 mil dólares estadounidenses (un premio de $15 000 y $4000, dos premios de $10 000 y $700, tres premios de $5,000, $2,000 y $1,000, cinco premios de $3,000).

Principales novedades de Chrome 111

En esta nueva versión que se presenta de Chrome 111, se actualizaron los elementos de la interfaz relacionados con la iniciativa Privacy Sandbox para permitir que se definan y utilicen categorías de intereses de los usuarios en lugar de rastrear cookies para resaltar grupos de usuarios con intereses similares sin identificar a usuarios individuales. La nueva versión agrega un nuevo cuadro de diálogo que informa a los usuarios sobre las funciones de Privacy Sandbox y redirige a la página de configuración, donde puede configurar la información enviada a las redes publicitarias.

Otro de los cambios que se destaca de la nueva versión de Chrome 111, es que en Linux y Android, las operaciones de resolución de nombres en DNS se trasladan de un proceso de red aislado a un proceso de navegador no aislado, ya que cuando se trabaja con un sistema de resolución, es imposible implementar algunas restricciones de sandbox que se aplican a otros servicios de red.

Ademas de ello, tambien podremos encontrar que se agregó una API de imagen en imagen de documento experimental (prueba de origen) para abrir contenido HTML arbitrario en modo de imagen en imagen, no solo video. A diferencia de abrir una ventana a través de una llamada a window.open(), las ventanas creadas a través de la nueva API siempre se muestran encima de otras ventanas, no permanecen después de que se cierra la ventana original, no admiten la navegación y no pueden determinar explícitamente la posición.

El uso de la API del controlador de pagos, que simplifica la integración con los sistemas de pago existentes, ahora requiere una definición explícita de la fuente de los datos descargados mediante la especificación de los dominios a los que se envían las solicitudes en el parámetro CSP connect-src (Content-Security-Policy).

Se agregó compatibilidad para que los usuarios inicien sesión automáticamente en los servicios de identidad de Microsoft (Azure AD SSO) utilizando la información de la cuenta de Microsoft Windows, ademas de que el mecanismo de actualización de Chrome en Windows y macOS gestiona las actualizaciones de las últimas 12 versiones del navegador.

De los demás cambios que se destacan:

Se ha propuesto un nuevo cuadro de diálogo con información sobre cómo habilitar la capacidad de sincronizar configuraciones, historial, marcadores, bases de datos de autocompletado y otros datos entre navegadores.

Proporcionó la capacidad de aumentar o disminuir el tamaño de ArrayBuffer, así como aumentar el tamaño de SharedArrayBuffer.

WebRTC implementa soporte para extensiones SVC (Scalable Video Coding) para adaptar un flujo de video al ancho de banda del cliente y transmitir varios flujos de video de diferente calidad en un solo flujo.

Las acciones «diapositiva anterior» y «diapositiva siguiente» se agregaron a la API de sesión de medios para organizar la navegación entre las diapositivas anterior y siguiente.

Se agregó una nueva sintaxis para las pseudoclases «:nth-child(an + b)» y «:nth-last-child()» para permitir obtener un selector para filtrar previamente los elementos secundarios antes de realizar la selección principal «An+B «.

Se han realizado mejoras en las herramientas para desarrolladores web. Se ha agregado compatibilidad con la especificación CSS Color Level 4 y sus nuevos espacios de color y paletas al panel Estilos.

La compatibilidad con nuevos espacios de color y la capacidad de convertir entre diferentes formatos de color se ha agregado a la herramienta para determinar el color de píxeles arbitrarios («cuentagotas»).

El depurador de JavaScript tiene un panel de control de punto de interrupción rediseñado.

¿Como instalar Google Chrome 111 en Linux?

Si estás interesado en poder instalar esta nueva versión de este navegador web y aún no lo tienes instalado, puedes visitar la siguiente publicación en donde te enseñamos a como poder instalarlo en algunas distribuciones de Linux.

El enlace es este.