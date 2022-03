No es un número muy bonito, y de hecho me parece haber leído algo sobre que no se seguiría contando así, pero Google Chrome 100 fue lanzado ayer día 29 de marzo. Introduce muchas novedades, pero siempre nos llaman más la atención aquellas que podemos ver. La 100ª versión no podía ser una más, y Google ha querido aprovechar la ocasión para rediseñar el icono de su navegador. Aún así, tal como vemos en la imagen anterior (vía Elvin en Twitter), poco lo han cambiado con respecto a la versión anterior que databa de 2014.

Los diseños van evolucionando, es ley de vida. En 2008 se llevaba el brillo y lo que parecía real, más adelante se empezaron a «planchar» las cosas y ahora se lleva lo minimalista. En el logotipo de 2011 ya vimos una simplificación importante, tres años más tarde se hizo un poco más plano y en el actual, el de Chrome 100, han eliminado todo rastro de brillos y sombras.

Novedades más destacadas de Chrome 100

Esta versión, que sucede a la v99, llega con estas novedades:

Nuevo logotipo, ahora más simplificado que nunca. También hay nuevas versiones del logotipo en las aplicaciones para móviles y tablets.

Nueva API de colocación de ventanas de pantallas múltiples para poder manejar mejor las aplicaciones de ventanas múltiples que necesitan colocar con precisión ciertas ventanas y otras fundas de uso similares. Entre los casos de uso de ejemplo para la API de colocación de ventanas de pantallas múltiples se encuentra para presentaciones de diapositivas en pantallas, una aplicación financiera para un panel de Windows en monitores, aplicaciones de imágenes médicas o aplicaciones de creatividad en pantallas múltiples, entre otros..

La API de productos digitales se está introduciendo para consultar/administrar productos digitales en torno a compras en la aplicación de aplicaciones web. Las aplicaciones web dentro de Google Play Store ahora pueden aceptar fácilmente compras de productos digitales. La API de productos digitales se trata inicialmente como una prueba de origen.

Un valor «más ligero» para la opción CSS en modo mezcla-mezcla para permitir que dos elementos se desvanezcan al cambiar sus opacidades de 0 a 1 y de 1 a 0 en el otro elemento mientras se mantienen los píxeles comunes sin modificar.

Soporte de delegación de capacidad donde un marco puede renunciar a su capacidad de llamar a una API restringida y transferir la capacidad a otro submarco en el que confía.

Google Chrome 100 ya se puede descargar desde su página web oficial. Para los usuarios de Linux, aquellos que estén en una distribución a la que se añada un repositorio tras la instalación del navegador ya habrán recibido la actualización. Para los usuarios de una distribución basada en Arch Linux ya está disponible en AUR.