China formaliza a Gitee como una alternativa a GitHub

China acaba de formalizar una alternativa a GitHub (el servicio web estadounidense de alojamiento y gestión de software) siendo Gitee su apuesta para ello, ante la iniciativa para liberarse de las tecnologías estadounidenses

Gitee no es nuevo, ya que existe desde hace 7 años en China, pero apenas acaba de ser reconocida por el Ministerio de Industria e Innovación Tecnológica de China como ganadora de una licitación para una plataforma de alojamiento de proyectos de software de código abierto.

Un resultado de un funcionario de Huawei en relación con este desarrollo dice mucho sobre el objetivo:

“Si China no tiene su propia comunidad de código abierto para mantener y administrar proyectos, nuestra industria de software nacional será muy vulnerable a factores incontrolables. La intervención de Wang Chenglu apunta a las reiteradas sanciones de las autoridades estadounidenses.»

La formalización de Gitee tiene un lado bueno, ya que crea competencia en un sector de servicios en línea dominado por plataformas estadounidenses. Sin embargo, no escapa a la dualidad, China es conocida como el país donde con sus 10 millones de depósitos, las autoridades chinas ya están posicionando a Gitee como la segunda plataforma más grande para alojar y administrar proyectos de software de código abierto.

Los muros siguen levantándose a ambos lados y con ellos el riesgo de que nos encaminemos cada vez más hacia el fin del sueño de Internet: comunicación sin fronteras y conocimiento para todos.

Ya que GitHub es (no debe olvidarse) una plataforma sujeta a las leyes estadounidenses y las cuales rigen las exportaciones de tecnología, la plataforma no puede utilizarse para el desarrollo de armas nucleares, biológicas o químicas; misiles de largo alcance o vehículos aéreos no tripulados.

Esta es probablemente la razón por la que los repositorios privados de Ahmed Saeedi Fard estaban bloqueados. En cualquier caso, estaba convencido de que Estados Unidos le atribuía tales actividades para justificar su sanción. En cuanto a GameHub, no se había filtrado ninguna otra razón que no fuera la nacionalidad.

Para recordar esto, podemos remontarnos al año pasado para comenzar una ilustración de lo que constituye los temores de las autoridades chinas.

Ya que en uno de los informes (que apareció en julio de 2019) de un usuario del servicio de administración de software y alojamiento web afecta principalmente a quienes usan GameHub en Linux.

GitHub bloqueó nuestros repositorios privados sin ninguna notificación previa y ahora no tenemos acceso a los códigos. No debes juzgar a las personas por su país de origen. Puede restringir un gobierno, pero no debe prohibir a sus usuarios activos y leales sin previo aviso.

Ya que GitHub había sido una plataforma gratuita para todos durante muchos años, pero decidió bloquear las cuentas iraníes.

Creo que ser de un país determinado no es una elección que tomemos, pero ser un desarrollador y contribuir a la comunidad de código abierto sí lo es. GitHub nos niega nuestra libertad de contribuir y ser parte del ecosistema de código abierto porque vivimos en Irán.

Estas medidas pueden verse, con razón, como una extensión de las resultantes de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Y es que hay que recordar que a mediados de mayo del año anterior, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que sienta las bases para evitar que empresas de telecomunicaciones chinas como Huawei vendan equipos a Estados Unidos.

La medida tiene como objetivo neutralizar la capacidad de China para comprometer las redes inalámbricas y los sistemas informáticos de próxima generación de Estados Unidos.

La orden prohíbe la compra o el uso de cualquier tecnología de comunicaciones producida por entidades controladas por «un adversario extranjero» que podría sabotear los sistemas de comunicaciones estadounidenses o crear «efectos catastróficos» en la infraestructura estadounidense.

Después de eso, el Departamento de Comercio de EE. UU. Tomó una acción relacionada que prohíbe a las empresas estadounidenses vender componentes y software a Huawei y 70 de sus afiliadas (ahora en la Lista de Prohibiciones de EE. UU.) sin autorización. Con el bloqueo de cuentas de usuario en Crimea e Irán, estamos descubriendo una nueva faceta.