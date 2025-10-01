OpenAI ha puesto en marcha nuevas herramientas de control parental en ChatGPT con el objetivo de ayudar a las familias a marcar límites claros y a reducir la exposición de los adolescentes a contenidos problemáticos. Estas opciones se integran en la cuenta del adulto y permiten ajustar la experiencia del menor sin complicaciones.

El sistema se basa en la vinculación de la cuenta del progenitor con la del adolescente, para que el adulto gestione permisos, contenidos y horarios desde un panel unificado. La compañía mantiene un enfoque de privacidad: los padres reciben avisos clave, pero no acceden a las conversaciones del menor.

Qué incluyen los nuevos controles

Las cuentas de adolescentes activan de serie protecciones de contenido adicionales y admiten más filtros a criterio de los padres o tutores. La idea es que el entorno sea adecuado a la edad y evite determinadas temáticas que pueden resultar inadecuadas.

Reducción del contenido sensible en respuestas: menos material gráfico, retos virales y juegos de rol violentos, sexuales o románticos.

Opciones para desactivar la memoria de ChatGPT y que no guarde información para usos posteriores.

de ChatGPT y que no guarde información para usos posteriores. Posibilidad de impedir la generación de imágenes y de desactivar el modo de voz .

y de desactivar el . Exclusión del entrenamiento de los modelos con las conversaciones del adolescente.

con las conversaciones del adolescente. Configuración de horarios de silencio para bloquear el acceso en franjas determinadas.

Además, el panel permite activar notificaciones específicas para que el adulto se mantenga al tanto sin entrar en los chats. Estas alertas abarcan distintos supuestos y se pueden adaptar a cada familia.

Alertas y enfoque de seguridad

Los padres pueden recibir avisos cuando haya acciones que requieran más tiempo de procesamiento por parte de la IA, como investigaciones extensas o la creación de imágenes. También es posible habilitar notificaciones relacionadas con cambios en tareas u otros elementos que el menor utilice.

OpenAI ha incorporado un sistema de alertas de seguridad para adolescentes que puede avisar a los adultos si se detectan indicios de riesgos serios. Este mecanismo se centra en patrones y señales, y los avisos se envían por correo, SMS o notificación push, según la configuración elegida.

En línea con la protección de la intimidad, los adultos no ven los mensajes del menor: no hay acceso al contenido de los chats. Solo en casos excepcionales y debidamente acotados, si se aprecian riesgos graves, la plataforma podría remitir un aviso con la información mínima necesaria.

Cómo configurar el Control parental de ChatGPT paso a paso

La activación de la función es sencilla y se realiza desde la configuración de ChatGPT con la sesión iniciada en la cuenta del adulto. El proceso de invitación vincula ambas cuentas y habilita la gestión centralizada.

Accede a tu cuenta de ChatGPT e inicia sesión. Desde el menú de perfil, entra en Configuración y selecciona Controles parentales. Elige Añadir a un miembro de la familia e introduce el correo o teléfono del adolescente. Indica si es tu hijo o si eres el tutor legal, y envía la invitación para vincular las cuentas. Cuando el menor acepte, podrás ajustar permisos, filtros y horarios desde tu propio panel.

También es posible que el adolescente solicite la conexión a su padre, madre o tutor, de modo que el adulto reciba la invitación y complete el enlace de las cuentas.

Gestión diaria: opciones y límites del Control parental de ChatGPT

Una vez creada la familia, el adulto puede entrar en el perfil del menor y activar o desactivar cada parámetro de control. Las cuentas de adolescentes no pueden cambiar estos ajustes por sí mismas, lo que evita que se deshagan restricciones sin supervisión.

Entre otras opciones, es posible reducir la presencia de temas delicados, apagar la memoria, impedir el uso de voz o el generador de imágenes y excluir el perfil del adolescente del entrenamiento de la IA. También se pueden establecer ventanas de uso con horas de silencio.

El sistema contempla avisos operativos, como notificaciones de respuestas prolongadas o cambios relevantes en elementos que el menor gestione. Si el adolescente intentara borrar su cuenta o sustituirla, el adulto puede recibir un aviso de control.

Privacidad y datos

OpenAI sostiene un equilibrio entre control y autonomía juvenil: la supervisión se centra en patrones de riesgo y ajustes, no en leer conversaciones. Así, los padres gestionan el marco de uso, mientras que el contenido del chat permanece privado para el adolescente.

Si el adulto decide desactivar el envío de datos para mejorar los modelos, las conversaciones del menor dejarán de utilizarse con fines de capacitación. Esta opción se ajusta desde el apartado de Controles parentales.

Disponibilidad del Control parental de ChatGPT y soporte

Los controles parentales están ya disponibles para usuarios de ChatGPT y se están extendiendo de forma generalizada. Por ahora la gestión se realiza desde la versión web, con planes para incorporar la función a las apps móviles y de escritorio más adelante.

OpenAI ha trabajado con organizaciones especializadas como Common Sense Media para perfilar el enfoque y sugiere acompañar la tecnología con diálogo familiar sobre un uso responsable de la IA.

Lo que viene: identificación de edad y recursos

La compañía desarrolla un sistema de predicción de edad destinado a detectar de forma automática si un usuario es menor de 18 años y aplicar configuraciones acordes. Esta novedad aspira a reforzar la seguridad sin depender siempre de una intervención manual.

Además, se ha publicado una página de recursos para padres con guías, recomendaciones e ideas para que las familias exploren la IA de forma conjunta, con pautas sobre límites, comunicación y buenas prácticas.

Con esta actualización, ChatGPT da a los adultos un panel claro para marcar límites y recibir avisos puntuales, mientras mantiene la privacidad de las conversaciones de los adolescentes. El enfoque combina filtros de contenido, controles de tiempo, opciones de datos y alertas de seguridad para facilitar una supervisión sensata y proporcionada.