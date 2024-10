Los que escribimos en medios como LXA tenemos que hacer las cosas de una manera. ¿Cómo? Nos guste o no, como diga Google. Es decir, no podemos publicar un artículo sobre la disponibilidad de algo y dejar el texto como «X versión de Y programa ha sido lanzado. Lee más en el enlace oficial«. Un artículo así podría no ser penalizado, pero sí puntúa menos, tendría peor el SEO. Lo que tenemos que hacer es crear contenido con un mínimo de palabras, que tengan una estructura y algunas cosas más. Eso se traduce en que a veces hay más texto del necesario, aunque, para ahorrar tiempo, ChatGPT cuenta con algo que puede servir.

Desde GPT4, el chatbot de OpenAI puede buscar en Internet. Si creemos que nos ha dado una respuesta incorrecta, podemos decirle «Búscalo en Internet», lo buscará y es más probable que acierte. Esta misma versión de ChatGPT sacar información de enlaces, y si nos encontramos con un artículo más largo de lo que nos gustaría y nosotros sólo queremos conocer la respuesta al titular que acabamos de leer, la IA puede examinarlo por nosotros y dárnosla.

ChatGPT lee por ti

Supongamos que encontramos un artículo con un titular tipo «Usa este truco para compartir texto resaltado de páginas web«. Como ya hemos explicado, ese artículo no puede poner la respuesta sin más si quiere que Google lo puntúe bien, por lo que seguramente haya mucho texto innecesario. Es incluso probable que también encontremos puntos explicando cómo hacerlo con extensiones… ¡Pero si yo sólo he entrado para conocer UN DATO!

Y aquí entra ChatGPT.

Si cogemos el enlace y le hacemos una pregunta a ChatGPT con versión GPT4 o superior, veremos que pone «Buscando» — o algo parecido –, que encuentra justamente la fuente que le hemos pasado y nos da la respuesta. En el ejemplo del texto resaltado, si le decimos «Lee este enlace y explícame el truco resumido: https://www.linuxadictos.com/usa-este-truco-para-compartir-texto-resaltado-de-paginas-web.html«, ChatGPT leerá el artículo y nos dará la respuesta directamente.

Si algo te gusta, cómpralo… o léelo

En los medios como LXA escribimos artículos con la finalidad de que sean leídos, o de lo contrario no tendría mucho sentido. Las visitas son buenas, y el tiempo que retenemos al lector también. Aunque a veces escribimos cosas que van en contra de nuestros intereses, como este artículo, también confiamos en que el hecho de compartirlas nos beneficiará de algún modo. Lo explicado en este artículo tiene que usarse con moderación, como último recurso.

De algún modo, sería comparable a la piratería, no tanto por obtener una copia ilegal como recortar los potenciales beneficios. Si no compras la música que te gusta y todos hacemos lo mismo, el artista deja de crearla y no podremos disfrutar obras futuras. Si un medio, como puede ser LXA, os resulta útil, lo mejor que podéis hacer por el blog es leer el contenido y perder cierto tiempo con él, que Google lo puntuará mejor.

La IA está cambiando muchas cosas, pero como aún no son capaces de pillar la gracia de los memes: