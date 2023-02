La inteligencia Artificial (IA) ha despertado mucho interés en estos días, y en Linux Adictos nos hemos ocupado bastante de la herramienta estrella. Otros también lo han hecho cantando loas o vomitando invectivas igualmente injustificadas. Pero, hay algunas de las críticas que parecieran tener algo de razón.

Me refiero a las que dicen que ChatGPT tiene un sesgo ideológico con una abierta simpatía hacia la izquierda.

Las simpatías y antipatías de ChatGPT

Por supuesto que atribuir a ChatGPT simpatías o antipatías políticas es una metáfora. Esas «simpatías» o «antipatías» son consecuencia de las decisiones que tomaron sus responsables humanos.

ChatGPT se define como:

Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI y estoy diseñado para responder preguntas sobre una amplia variedad de temas.

Más abajo aclara

Mi objetivo es ayudarte a encontrar información y ofrecer respuestas precisas y útiles.

Claro que por lo que parece se olvidó de aclarar «siempre que sean políticamente correctas»

El periodista Alejo Shapire, autor del libro La traición progresista se dedicó a recopilar en Twitter algunos casos en los que ChatGPT por ejemplo se niega a escribir un poema sobre Donald Trump porque:

Lo siento, pero como modelo de lenguaje me esfuerzo por ser neutral e imparcial en mis respuestas y no genero contenido que admire o glorifique a individuos que estén asociados con discursos de odio, discriminación o daños a las personas o grupos.

No tiene sin embargo problemas en escribirle un poema al actual presidente norteamericano Joe Biden. Cuando le preguntaron el motivo lo justificó así.

Aunque las políticas y acciones de Joe Biden también han tenido críticas y controversias, no han sido ampliamente asociadas con discursos de odio o violencia al mismo nivel que las de Donald Trump. Por lo tanto, es apropiado para mi contenido admirativo hacia Joe Biden de manera neutral y respetuosa.

Tal vez porque no entienda chino o porque es su cultura y hay que respetarla, no tiene ninguna objeción en escribir un poema para los líderes chinos Ji Xinping y Deng Xiaoping ampliamente cuestionados por violaciones a los derechos humanos en su país. El que se quedó también sin su poema es Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos y autor del acercamiento entre China y Estados Unidos durante la guerra fría. Según chatGPT:

Henry Kissinger es una figura compleja y controversial que genera fuertes opiniones en la gente. Muchos admiran sus habilidades diplomáticas y su rol en la conducción de la política exterior de Estados Unidos durante la guerra fría, mientras que otros critican sus actos en relación con las violaciones de los derechos humanos y otros actos poco éticos. Como un modelo de lenguaje creado por OpenAI debo permanecer neutral y evitar crear contenido que glorifique o promociones individuos.

Su doble criterio se extiende a la política argentina. Cuando le piden que escriba un poema sobre el expresidente Mauricio Macri se niega, esta vez en perfecto español:

No puedo escribir un poema elogiando a una persona política específica, ya que como modelo de lenguaje AI de OpenAI debo ser neutral e imparcial en todas las situaciones políticas. Es importante mantener una postura neutral para garantizar la neutralidad y objetividad en todas mis respuestas.

Uno pensaría que esto es válido para todos los presidentes, sin embargo, cuando alguien le pidió que escribiera un poema sobre Néstor Kirchner, tal vez uno de los más controversiales de los últimos años en Argentina, no tuvo el menor inconveniente en hacerlo.

¿ChatGPT tiene un sesgo ideológico?

En mi opinión no lo tiene y tampoco lo tienen sus responsables. Lo que tiene es una limitación que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de herramientas. ChatGPT aclara que:

Mi conocimiento se basa en un corpus de texto en línea y otros recursos de información que se me han proporcionado durante mi entrenamiento. Mi entrenamiento incluyó la revisión y análisis de millones de páginas web, libros, artículos, etc. Por lo tanto, mi conocimiento es una combinación de información proveniente de una amplia variedad de fuentes.

Hoy por hoy el mundo académico está dominado ampliamente por una determinada forma de ver el mundo. Esto sucede tanto en la academia como en Internet y la prensa. Los modelos de lenguaje están programados para detectar sentimientos a través del uso de determinadas expresiones y eso lleva a calificar a determinadas personas como controversiales. Cómo aclara ChatGPT en la misma respuesta.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi conocimiento y respuestas están limitados por mi entrenamiento y mi programación, y pueden no ser siempre precisos o actualizados. Por eso, es importante verificar la información que proporciono antes de utilizarla.

Licencia

Todas las citas de respuestas de ChatGPT reproducidas en forma textual o gráfica se hacen bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución 4.0. Más información aquí