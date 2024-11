En la actualidad y durante mucho tiempo, Google ha sido y es el rey de las búsquedas por Internet. Algunos, como un servidor, lo usamos menos cuando nos enteramos del tema de la privacidad y cómo se las gastaba, pero somos una minoría. Cuando la compañía — Alphabet — se enteró de lo que podía hacer ChatGPT, se dice que internamente activaron el código rojo, y esa alarma tiene que estar ahora más presente que nunca tras el inicio de la disponibilidad general de ChatGPT Search.

Antes de continuar, me gustaría aclarar algo: ChatGPT Search no es lo mismo que SearchGPT. Lo segundo es un buscador impulsado por inteligencia artificial, lo que desde mi punto de vista será aún más peligroso para Google. ChatGPT Search no es más que una mejora de la función de búsqueda de GPT-4o. Desde esa cuarta versión mejorada, podemos pedirle que realice búsquedas, pero ahora que se ha implementado este Search, además de mostrar texto también muestra otro tipo de información, como imágenes, tarjetas o vídeos.

ChatGPT Search está disponible en la app

ChatGPT Search no está disponible para todos, no aún. Desde este 31 de octubre, pueden usarlo los suscriptores de Plus y Team, y también aquellos que llegaron a tiempo a la lista de espera de SearchGPT. También aparece en la aplicación móvil, por lo menos en mi caso, pero esto puede ser parte de un despliegue gradual como el que ya me dieron con la función de voz.

¿Y cómo funciona? Al principio, ChatGPT sólo admitía texto, y amplió sus capacidades con GPT-4o al admitir también imágenes. Más adelante, el clip que permitía adjuntar imágenes también permitió adjuntar archivos, y ahora además hay una bola del mundo que nos permitirá realizar esas búsquedas.

Como acabamos de explicar, esa bola del mundo no aparece en todos los escenarios. Yo la veo en la aplicación de mi móvil, pero no en chatgpt.com. Lo que sí veo es que si le pido que busque algo, ahora lo hace y añade esa información que no me facilitaba hasta hace unas horas. Como muestra, un botón, o unos gatitos verdes que es lo primero que se me ha ocurrido:

Ojo, parte de GPT-4o

Lo que sí hay que tener en cuenta es que ChatGPT Search es parte de GPT-4o, y ese modelo no es gratuito como GPT4. Podemos realizar consultas, pero a los pocos mensajes usará la versión gratuita y perderá su capacidad de buscar. Se espera que sea diferente cuando SearchGPT llegue oficialmente. En ese momento Google sí tendrá motivos para preocuparse. Ahora mismo, mientras sea una función de pago o de uso limitado, puede estar tranquilo que seguirá con la corona del buscador favorito por la mayoría.