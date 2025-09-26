La nueva función de OpenAI se llama ChatGPT Pulse y da un giro al uso del asistente: en lugar de esperar a que le preguntes, investiga de forma proactiva y te presenta un resumen diario con contenido a tu medida en formato de tarjetas. Es una experiencia pensada para arrancar el día con ideas, recordatorios y pasos sugeridos sin tener que escribir un prompt.

De momento, Pulse llega como vista previa y solo aparece en la aplicación móvil para quienes tengan el plan Pro. No sustituye a la interacción clásica por chat, sino que la complementa con actualizaciones personalizadas que se pueden hojear rápido o abrir para ampliarlas.

Qué es ChatGPT Pulse y qué propone

Cada noche, el sistema repasa tus conversaciones recientes y señales de uso para preparar un conjunto de tarjetas temáticas que se muestran por la mañana. Se pueden leer de un vistazo, abrir para añadir contexto o convertir en una conversación de seguimiento. Por defecto, caducan al final del día a menos que las guardes en el historial.

El objetivo es pasar de un chatbot reactivo a un asistente que se adelanta, capaz de sugerir próximos pasos, ideas y recordatorios que encajen con tu rutina. De ese modo, Pulse intenta estar presente antes incluso de que lo invoques.

Cómo funciona: análisis nocturno y tarjetas diarias

Durante la noche, ChatGPT realiza una revisión asíncrona de tu historial de chats, del feedback que le has dado y de las conexiones activadas para preparar un briefing matinal. Esa información se sintetiza en tarjetas que puedes explorar en segundos o abrir para pedir aclaraciones y acciones concretas.

El motor de Pulse admite interacción natural: puedes pulsar “me gusta” o “no me gusta” en las tarjetas, solicitar temas específicos para el día siguiente o pedir que deje de mostrar algo. Con el uso, el sistema va afinando y prioriza lo que considera más útil para tu contexto.

Personalización y control total del usuario

La experiencia está diseñada para ser ajustable de arriba abajo. Puedes indicar qué deseas recibir, revisar tus ajustes, borrar señales de personalización o desactivar lo que no te encaje. Todo el historial de ajustes es accesible y reversible, de modo que mantienes el control sobre cómo aprende el asistente.

OpenAI reconoce que en esta fase pueden colarse sugerencias poco relevantes o recordatorios de tareas ya cerradas; justo por eso, el uso temprano servirá para pulir el comportamiento y mejorar la pertinencia de cada Pulse diario.

Integraciones con Gmail y Google Calendar

Si conectas tus cuentas de Gmail y Google Calendar, Pulse gana contexto para generar propuestas más acertadas: desde un esquema de agenda para una reunión, a recomendaciones de restaurantes en un viaje o un recordatorio para ese cumpleaños que se acerca. Estas integraciones están desactivadas por defecto y se controlan desde la configuración.

Las conexiones amplían lo que el asistente puede sugerir, pero siempre puedes limitar su alcance o desactivarlas cuando quieras. La idea es que la relevancia de las tarjetas mejore cuando Pulse entiende mejor tu calendario y tus compromisos.

Ejemplos cotidianos de uso de ChatGPT Pulse

Entre los casos de uso que muestra OpenAI hay propuestas muy del día a día: ideas rápidas para cenar, rutas y horarios más prácticos para un desplazamiento, pautas de entrenamiento si estás preparando una carrera o seguimientos de temas que has tratado en conversaciones recientes.

También puedes pedirle que priorice un área concreta —por ejemplo, información local, aprendizaje de un idioma o resúmenes de reuniones—, de manera que el resumen matinal se oriente a lo que realmente te viene mejor.

Seguridad, límites y buenas prácticas

Cada conjunto de tarjetas pasa por controles de seguridad pensados para bloquear recomendaciones problemáticas o contenido que infrinja las normas. Aunque Pulse está creado para ser útil, la compañía recuerda que no es infalible y que conviene revisar la información antes de tomar decisiones importantes.

En cuanto a los datos, las integraciones con aplicaciones externas son opt‑in, el acceso puede retirarse en cualquier momento y los ajustes de personalización se pueden consultar o borrar. Mantener el control sobre qué conectas y qué compartes es clave para minimizar riesgos.

Disponibilidad de ChatGPT Pulse y hoja de ruta

Pulse se lanza en vista previa para suscriptores de ChatGPT Pro en dispositivos móviles. La compañía planea un despliegue gradual que lo llevará primero a clientes Plus y, más adelante, al resto de usuarios, conforme se vayan ajustando la calidad de las sugerencias y la estabilidad del servicio.

OpenAI enmarca este lanzamiento como un paso hacia asistentes más autónomos y personalizados, con vocación de acompañar al usuario en su día a día sin fricción y con mejoras continuas a partir del uso real.

Pulse apunta a cambiar la dinámica con la IA: de escribir una pregunta y esperar respuesta, a recibir actualizaciones útiles antes de pedirlas. Si logra equilibrar personalización, control y seguridad, puede convertirse en un aliado diario para organizar mejor el tiempo y arrancar la jornada con ventaja.