ChatGPT Professional tendrá un costo de $42 por mes

Se dio a conocer la noticia por parte de algunos usuarios de ChatGPT informaron que obtuvieron acceso anticipado a «ChatGPT Professional», la versión premium del chatbot de IA de OpenAI, que el costo por el uso de este será de $42 por mes.

Sin embargo, todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial, lo que significa que todavía podría ser un experimento y este precio no es definitivo. Según las capturas de pantalla compartidas por los usuarios que obtuvieron acceso, a este precio obtienes una velocidad de respuesta más rápida, un acceso más confiable (porque ChatGPT a menudo se bloquea debido a una gran cantidad de solicitudes de red) y «acceso prioritario a nuevas funciones».

Este fin de semana, algunos usuarios informaron haber obtenido acceso a una versión pro que cuesta $42 por mes. OpenAI no ha confirmado el rumor y no ha hecho ningún anuncio sobre dicho lanzamiento, aunque hay que recordar que las funciones y los precios pueden cambiar antes del lanzamiento real de ChatGPT Professional. Como dijo OpenAI a principios de este mes:

Las capturas de pantalla compartidas por los primeros evaluadores de la versión ChatGPT Pro muestran que obtiene una velocidad de respuesta más rápida, un acceso más confiable y acceso prioritario a las nuevas funciones de chatbot.

Zahid Khawaja, un desarrollador que trabaja en proyectos de IA, compartió un video del nivel profesional trabajando tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles (junto con una captura de pantalla de su pago a OpenAI como prueba). Como señala Khawaja, el sistema definitivamente responde más rápido que la versión gratuita, que actualmente está plagada de una serie de problemas.

Here’s how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI

— Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023