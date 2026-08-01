ChatGPT prepara por fin su aplicación oficial para Linux

ChatGPT está cada vez más cerca de contar con una aplicación oficial para Linux. OpenAI ha habilitado un formulario de registro para que los usuarios interesados puedan recibir una notificación cuando el cliente de escritorio esté disponible, una señal clara de que el desarrollo de la versión para el sistema operativo del pingüino ya está en marcha.

Hasta ahora, la aplicación oficial de ChatGPT solo estaba disponible para Windows y macOS, mientras que los usuarios de Linux debían recurrir a la versión web o a clientes no oficiales desarrollados por terceros.

OpenAI prepara el lanzamiento de ChatGPT para Linux

El principal indicio de la llegada de ChatGPT a Linux es la publicación de una página oficial de OpenAI donde los usuarios pueden inscribirse para recibir un aviso cuando la aplicación esté disponible. El formulario también solicita qué distribución Linux utilizan, incluyendo opciones como Ubuntu, Debian, Arch Linux, Fedora y Red Hat Enterprise Linux, lo que sugiere que la compañía está recopilando información para priorizar la compatibilidad.

Aunque OpenAI todavía no ha anunciado una fecha de lanzamiento ni ha ofrecido detalles técnicos sobre la aplicación, todo apunta a que se tratará de un cliente nativo similar al disponible en Windows y macOS, con acceso a las funciones más recientes de ChatGPT y una integración más cómoda con el escritorio.

La llegada de una versión oficial supondría el fin de la dependencia de aplicaciones no oficiales o simples envoltorios de la versión web, ofreciendo una experiencia más consistente y soporte directo por parte de OpenAI. También facilitaría el acceso a funciones como el modo de voz, la sincronización de conversaciones y futuras capacidades que la compañía vaya incorporando a su asistente de inteligencia artificial.

Por el momento no se conocen los formatos de distribución que utilizará la aplicación ni si estará disponible como paquete DEB, RPM, AppImage o Flatpak. Habrá que esperar al anuncio oficial para conocer estos detalles, pero el registro abierto confirma que el esperado cliente de ChatGPT para Linux está más cerca que nunca.