Algo así tenía que llegar. Cuando Facebook (ahora Meta) compró WhatsApp, algo tenían que hacer para que fuera rentable, como la publicidad o la interconexión con otras apps como Messenger e Instagram. Lo de Twitter se vio nada más confirmarse la compra, aunque en este caso estamos viendo algo como correr un pájaro sin cabeza. OpenAI ha creado algo propio que interesa mucho a los usuarios, y el momento de realizar un movimiento para empezar a ganar dinero ya ha llegado: ChatGPT Plus.

La semana pasada, mi compañero Darkcrizt publicó un artículo que tenía dos detalles incorrectos, pero parecía que iba a ser así en el momento de aparecer la información. El primero de ellos era que su nombre iba a ser ChatGPT Pro, y el segundo que iba a tener un precio de 42$ al mes. Hace unas horas, ayer 1 de febrero, OpenAI confirmó la información correcta, y en ella podemos encontrar buenas y malas noticias.

ChatGPT Plus no se «cargará» a la versión gratuita

El precio de ChatGPT Plus será de 20$ al mes, pero de momento sólo está disponible en EEUU. La buena noticia es que para el usuario de la versión gratuita, las cosas no cambiarán mucho, por no decir nada. Cuando algo es un añadido, los hispanohablantes también usamos la palabra «plus» para referirnos a ello, y el apellido de ChatGPT Plus será justamente eso, algo más. De este modo, los que no paguemos no tendremos algo menos que en la actualidad.

Lo que se obtendrá al pagar los 20$/mes será:

Acceso general a ChatGPT, incluso en los momentos en los que haya mucha demanda.

Respuestas más rápidas.

Acceso prioritario a nuevas funciones y mejoras.

En las últimas semanas, creo que todos hemos visto mensajes en los que se nos informaba de que ChatGPT no podía responder por sobrecarga de servidores, y eso es algo que no verán los usuarios de pago. El segundo punto parece que guarda una estrecha relación con el primero, pero el tercero ya es para el que lo quiere todo. Cuando haya algo nuevo y útil, podrán usarlo al instante; los usuarios de la versión gratuita no, y no se sabe cuándo podremos hacerlo.

Con lista de espera

Como en otros muchos servicios, habrá una lista de espera, y eso que sólo se podrá usar de inicio en EEUU. El acceso y soporte se llevará «pronto» a otros países, sin dar más detalles sobre los plazos. Según OpenAI, nos aman a los usuarios gratuitos y seguirán ofreciendo acceso gratis a ChatGPT, y la versión por suscripción servirá para que todo esto siga siendo viable.

En el futuro, dicen:

Tenemos previsto perfeccionar y ampliar esta oferta en función de vuestros comentarios y necesidades. También lanzaremos pronto la (lista de espera API ChatGPT), y estamos explorando activamente opciones de planes de menor coste, planes para empresas y paquetes de datos para una mayor disponibilidad.

Después de conocer el precio y las condiciones, las cosas no pintan demasiado mal, y los que queramos usar este tipo de herramientas para ser más productivos, sin hacer trampas, lo agradecemos.