OpenAI ha presentado ChatGPT Images 2.5, su nuevo modelo de inteligencia artificial dedicado a la generación de imágenes. Esta actualización llega apenas cinco meses después de la versión 2.0, y la compañía asegura que sus usuarios crean más de 3.000 millones de imágenes cada semana entre ChatGPT y los modelos disponibles en la API. La nueva versión promete mejoras notables en calidad, velocidad y herramientas de edición, con un enfoque claro en ofrecer un mayor control al usuario.

El despliegue ya ha comenzado de forma global para todos los planes de ChatGPT, incluyendo la versión gratuita, así como en ChatGPT Work y Codex, tanto en navegador como en aplicaciones móviles y de escritorio. Para los desarrolladores, OpenAI ha lanzado dos variantes en la API: GPT-Image-2.5 Flare y GPT-Image-2.5 Sunburst, cada una pensada para necesidades distintas. La compañía también ha confirmado que estos modelos ya están integrados en Adobe Firefly, lo que amplía su alcance en el ecosistema creativo.

Mejoras clave de ChatGPT Images 2.5 respecto a Images 2.0

Según OpenAI, la latencia se ha reducido hasta un 50% en comparación con la versión anterior, lo que permite iterar mucho más rápido. También se ha mejorado la fidelidad de las ediciones, de modo que el modelo modifica únicamente lo que se le pide, manteniendo el resto de la imagen intacto. Además, ahora es capaz de generar fondos transparentes y respetar mejor los sujetos de las imágenes de referencia, un punto que tradicionalmente era un quebradero de cabeza para los usuarios.

Otra mejora destacada es la consistencia en conversaciones largas: las ediciones sucesivas se mantienen sin degradar la calidad, algo que antes era un problema habitual. También se ha mejorado el renderizado de textos e información del mundo real, lo que facilita la creación de infografías y diseños con elementos UI. La compañía asegura que el modelo sigue las instrucciones de manera más fiable a lo largo de múltiples intercambios, lo que reduce la necesidad de empezar de cero.

Sketch y plantillas: nuevas formas de crear

La función más llamativa es Sketch, que permite dibujar directamente en ChatGPT y usar ese boceto como referencia para la imagen final. Se activa escribiendo ‘@Sketch’ en el chat, y el modelo transforma el garabato en una imagen elaborada. Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes tienen dificultades para describir visualmente sus ideas con palabras, ya que un simple trazo puede comunicar más que varios párrafos de texto.

Además, se han añadido plantillas prediseñadas para formatos como pósters, logotipos, fotos de producto o merchandising. Estas plantillas guían al usuario con preguntas para personalizar el resultado y ofrecen un punto de partida que ahorra tiempo. También se puede compartir el prompt utilizado para que otros puedan recrear la imagen con sus propios detalles, una opción que fomenta la colaboración y la reutilización de ideas.

Disponibilidad de ChatGPT Images 2.5 y precios en la API

El despliegue de ChatGPT Images 2.5 es global y ya está activo en todas las plataformas. Para los desarrolladores, OpenAI ha lanzado dos modelos: Flare, que ofrece la misma calidad que la versión integrada con un 50% menos de latencia, y Sunburst, orientado a flujos de trabajo premium que requieren un control más estricto en las ediciones. Ambos modelos tienen el mismo precio: 8 dólares por millón de tokens de imagen de entrada y 30 dólares por millón de tokens de salida, con una opción de caché que reduce el coste de entrada a 2 dólares.

La compañía también ha confirmado que los modelos están disponibles en Adobe Firefly, lo que supone una integración importante para el ecosistema creativo. La opción de caché reduce el coste de los tokens de entrada a 2 dólares, lo que abarata las regeneraciones en producción. Para usos intensivos, el precio sigue siendo relevante, pero la mejora en latencia y la posibilidad de usar caché hacen que el coste por imagen sea más competitivo que antes.

Seguridad y procedencia

OpenAI ha publicado una tarjeta de sistema en la que detalla las medidas de seguridad implementadas. El mayor realismo podría facilitar la creación de deepfakes, por lo que se han añadido capas de moderación que revisan las solicitudes y los resultados. Además, las imágenes generadas incluyen metadatos C2PA y la marca de agua invisible SynthID de Google DeepMind, lo que permite rastrear su origen.

La compañía reconoce que estas medidas no son infalibles y que las evaluaciones tienen limitaciones, pero subraya que la trazabilidad es un paso importante para combatir el uso indebido de la IA generativa. En las pruebas adversariales, los modelos mostraron tasas de generación insegura del 1,09% y 1,41%, frente al 1,64% de la versión anterior, aunque OpenAI advierte que estos datos no son representativos del tráfico real.

Con todo, ChatGPT Images 2.5 se presenta como una actualización sólida que mejora la experiencia de generación de imágenes en varios frentes: más velocidad, ediciones más precisas, nuevas herramientas como Sketch y plantillas, y una apuesta por la seguridad y la transparencia. Aunque no supone una revolución, sí consolida a OpenAI como un actor clave en el mercado de la IA generativa, con una base de usuarios que ya genera miles de millones de imágenes cada semana.