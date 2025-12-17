La generación de imágenes con inteligencia artificial se ha convertido en uno de los escaparates más visibles de la carrera entre gigantes tecnológicos. OpenAI ha decidido mover ficha con una actualización profunda de ChatGPT Images, su sistema integrado de creación visual, en un contexto en el que modelos como Nano Banana Pro de Google estaban acaparando buena parte de la conversación.

Con este lanzamiento, la compañía responsable de ChatGPT quiere que su herramienta deje de ser un simple añadido dentro del chat para pasar a funcionar como un auténtico estudio creativo integrado, más rápido, más preciso y con una interfaz pensada desde cero para trabajar con imágenes en lugar de limitarse al texto.

Nuevo modelo GPT Image 1.5: velocidad y precisión por bandera

El corazón de la actualización es GPT Image 1.5, el nuevo modelo insignia de OpenAI para imágenes. La empresa asegura que es capaz de generar contenido visual hasta cuatro veces más rápido que la versión anterior, algo que en la práctica se nota especialmente durante las horas punta y en dispositivos móviles, donde antes no era raro que el proceso se cortase o se hiciera eterno al cambiar de aplicación.

Además del rendimiento, la mejora clave está en el seguimiento de instrucciones. El sistema interpreta con mayor fidelidad prompts complejos y relaciones espaciales precisas, de forma que peticiones como cambiar solo un objeto, ajustar la iluminación o modificar la ropa de una persona ya no arrastran cambios inesperados en el resto de la escena.

OpenAI explica que GPT Image 1.5 ha sido entrenado para mantener constantes elementos cruciales de la imagen, como la identidad facial, la composición general o la paleta cromática, incluso tras varias rondas de edición encadenada. Este punto es especialmente relevante para usos profesionales, donde la consistencia visual no es un capricho, sino un requisito.

Edición puntual y en cadena: cambiar solo lo que interesa

Uno de los puntos donde más flojeaban los modelos anteriores era la edición puntual de áreas concretas. Cambiar un sombrero, retocar la iluminación o añadir un elemento al fondo podían acabar remezclando toda la escena. El nuevo ChatGPT Images apunta directamente a este problema.

El modelo es capaz de agregar, eliminar, combinar, mezclar y transponer elementos dentro de una misma imagen manteniendo estables el resto de componentes importantes. En la práctica, esto se traduce en poder pedir acciones del tipo: cambiar el color de una camisa, modificar la gorra, ajustar una señal de tráfico o transformar un camión en un camión de bomberos sin que el resto del entorno se desfigure.

También se ha reforzado el comportamiento en las llamadas ediciones en cadena. Hasta ahora, un tercer o cuarto cambio solía provocar que el modelo “reinventase” la imagen por completo. Con GPT Image 1.5, la herramienta conserva con mucha más fiabilidad el estilo, la pose y la escena, de forma que se puede iterar sobre la misma base sin tener que empezar desde cero en cada modificación.

Transformaciones creativas: del selfie al póster de cine

Más allá de la precisión técnica, OpenAI está empujando ChatGPT Images hacia un terreno claramente creativo. El sistema permite subir una fotografía propia y, con un prompt relativamente sencillo, obtener en cuestión de segundos versiones transformadas creíbles: desde un anuncio publicitario de los años 90 hasta una escena en Times Square en pleno invierno o una ciudad japonesa de estética cyberpunk.

El modelo también es capaz de recrear estilos artísticos concretos, como pósters de cine clásico, ilustraciones al estilo anime o composiciones de aspecto histórico, respetando rasgos clave de la persona original. La idea es que el usuario pueda “verse” en contextos muy distintos, sin perder la sensación de que se trata del mismo sujeto.

Este enfoque recuerda a lo que ya ofrecían modelos como Nano Banana, pero OpenAI intenta diferenciarse apostando por transformaciones conceptuales más controladas, donde el sistema mantiene la esencia de la foto base mientras cambia ropa, entorno, iluminación o época con bastante coherencia visual.

ChatGPT Images se despide del estilo amarillento y mejoras en escenas complejas

Durante mucho tiempo, era relativamente sencillo identificar si una imagen había sido creada con las primeras versiones de ChatGPT: predominaban tonos cálidos, acabados cremosos y cierta dominante amarilla que delataban el origen artificial. En las comparativas internas que muestra OpenAI y en pruebas independientes, y frente a alternativas como Bing Image Creator, ese rasgo parece haber quedado atrás.

El nuevo modelo ofrece un espectro cromático más neutro y variado, acercándose más al aspecto de fotografías convencionales salvo que el usuario pida explícitamente lo contrario en el prompt. Esto ayuda a que las imágenes resulten menos “marca de la casa” y más útiles en contextos donde se busca realismo o integración con material fotográfico ya existente.

También se han introducido mejoras en la representación de escenas con muchos elementos pequeños, como multitudes o fondos cargados de detalles. Las caras de grupos numerosos se muestran ahora más diferenciadas entre sí, con poses y expresiones más naturales, y se reducen fallos típicos en manos, trazos minúsculos o repeticiones extrañas.

ChatGPT Images permite introducir texto dentro de las imágenes: salto en carteles, infografías y maquetas

La generación de texto legible dentro de una imagen ha sido, históricamente, uno de los talones de Aquiles de la IA generativa. OpenAI asegura que GPT Image 1.5 da un paso importante en este frente, con una renderización de tipografía mucho más consistente que en versiones anteriores.

El modelo puede manejar bloques de texto densos y de tamaño pequeño, lo que abre la puerta a crear carteles, infografías, maquetas de páginas de periódico o diseños con tablas y formatos tipo markdown con un nivel de legibilidad que, sin ser perfecto, se acerca más a algo utilizable sin retoques intensivos.

Para quienes trabajan en marketing, educación, comercio electrónico o contenido digital, esta mejora supone reducir el tiempo dedicado a corregir letras deformes o palabras incompletas. En contextos donde se necesita producir materiales visuales con mensajes claros y listos para su publicación, el hecho de que el propio modelo genere texto razonablemente limpio se convierte en un elemento diferenciador.

Una nueva experiencia de uso: sección propia de Imágenes en ChatGPT

La actualización no se queda en el modelo; también afecta a la forma de usarlo. OpenAI ha añadido en la barra lateral de ChatGPT una sección específica llamada “Imágenes”, tanto en la aplicación móvil como en la versión web. El objetivo es separar la experiencia visual del chat tradicional y facilitar la exploración a quienes no quieren pelearse con prompts complejos.

Desde este nuevo espacio, el usuario encuentra estilos predefinidos, sugerencias de tendencias y plantillas para tareas frecuentes como crear felicitaciones, restaurar fotos antiguas, alternar entre distintos estilos artísticos o generar variaciones de un mismo producto. Este planteamiento reduce la barrera de entrada para personas sin experiencia técnica.

Otro aspecto práctico es que la sección de Imágenes actúa como repositorio centralizado de todas las creaciones visuales del usuario. Desde ahí es más sencillo revisar versiones anteriores, repetir un estilo con nuevos contenidos o continuar la edición de una imagen ya generada, algo especialmente útil en flujos de trabajo continuos.

De complemento llamativo a herramienta de trabajo visual

La propia OpenAI reconoce que, hasta ahora, la generación de imágenes dentro de ChatGPT funcionaba más como un extra llamativo dentro de una interfaz pensada para texto que como un entorno de trabajo visual sólido. Con esta actualización, la compañía intenta dar un salto cualitativo: pasar de imágenes “de prueba” para redes sociales a una herramienta utilizable en procesos reales.

La mejora en consistencia e iteración tiene impacto directo en sectores como diseño, marketing, comercio electrónico o branding. Empresas que necesitan adaptar una misma creatividad a múltiples formatos, probar variantes de un producto o mantener la fidelidad de logotipos y elementos corporativos a lo largo de cientos de piezas encuentran en este tipo de control una ventaja clara.

Plataformas creativas que operan en Europa, como editores web y herramientas de diseño en la nube, ya están integrando estos modelos en sus flujos. En este terreno, la apuesta de OpenAI por un entorno visual más completo puede encajar tanto en pymes que buscan acelerar la producción de materiales gráficos como en equipos de comunicación interna de grandes corporaciones.

Disponibilidad de ChatGPT Images para usuarios, empresas y desarrolladores

OpenAI ha comenzado a desplegar el nuevo ChatGPT Images para la mayoría de usuarios de la plataforma, incluidos los gratuitos. Muchos se encuentran ya con un aviso al abrir la app que invita a probar la función de imágenes, y con la nueva pestaña dedicada en el menú lateral para centralizar su uso.

En el ámbito empresarial, la compañía ha confirmado que el acceso avanzado para cuentas Business y Enterprise se irá incorporando de forma progresiva, con el foco en integraciones dentro de flujos de trabajo profesionales. Para organizaciones europeas que ya usan ChatGPT en tareas internas, esto supone poder ampliar el uso desde el texto hacia material gráfico generado bajo las mismas credenciales.

En paralelo, GPT Image 1.5 está disponible a través de la API de OpenAI, lo que permite a desarrolladores integrar las capacidades de generación y edición de imágenes en sus propias aplicaciones. La empresa indica que el coste de entrada y salida de imágenes es aproximadamente un 20 % inferior al del modelo anterior, un detalle relevante para proyectos a gran escala o servicios que operan con márgenes ajustados.

Competencia con Nano Banana Pro y otros modelos visuales

El movimiento de OpenAI llega en un momento de fuerte presión competitiva. Google ha impulsado Nano Banana Pro como uno de los modelos generativos visuales de referencia, integrado en su ecosistema de herramientas creativas y vinculado a su familia Gemini, lo que ha disparado su uso a nivel global.

Esta situación ha llevado a que, en algunos servicios de la competencia, se establezcan límites estrictos para usuarios gratuitos, por ejemplo reduciendo el número de imágenes que pueden generarse al día, en parte por la elevada demanda. Frente a ello, OpenAI parece apostar por una combinación de alcance amplio, mayor rapidez y un entorno de edición más fino para retener y atraer usuarios.

En paralelo, otros actores como xAI con su chatbot Grok o diferentes modelos especializados en imagen están empujando a que la generación visual se convierta en un frente central de la batalla por la atención de los usuarios. La estrategia de OpenAI pasa por consolidar ChatGPT como “aplicación para todo”, en la que búsqueda, voz, texto, imágenes y vídeo conviven en un mismo punto de entrada.

Con este nuevo ChatGPT Images, OpenAI da un paso importante hacia una herramienta visual más madura: un modelo más veloz y preciso, una interfaz diferenciada y capacidades de edición que apuntan claramente al trabajo real, tanto en contextos personales como profesionales. Falta por ver hasta qué punto estas mejoras se consolidan en el día a día de usuarios y empresas en España y Europa, pero el mensaje es claro: la imagen deja de ser un añadido simpático del chat para convertirse en una pieza central del ecosistema ChatGPT.