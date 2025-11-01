ChatGPT Go llega a España y será gratis un año en India

OpenAI refuerza su apuesta por ChatGPT Go, con disponibilidad en España y una promoción de 12 meses gratis en India a partir del 4 de noviembre. El movimiento busca acelerar la adopción de su plan intermedio en mercados clave sin cambiar, por ahora, las condiciones en Europa.

ChatGPT Go es el plan de pago más asequible de la compañía, concebido como un puente entre la versión gratuita y las suscripciones superiores. Ofrece más capacidad de uso, creación de imágenes y subida de archivos, además de memoria ampliada para respuestas más personalizadas, y está presente tanto en la web como en apps de iOS y Android y en escritorio (macOS y Windows).

Qué es ChatGPT Go y qué incluye

Frente al plan gratuito, ChatGPT Go suma acceso ampliado a modelos (incluido GPT-5), un mayor límite de mensajes, ventana de contexto más amplia, funciones de análisis de datos (como Python) y herramientas de colaboración. La idea es ofrecer prestaciones avanzadas a un precio contenido en mercados fuera de EE. UU.

Según OpenAI, Go permite hasta diez veces más uso que la versión gratuita para generar respuestas, crear imágenes y gestionar archivos, con una memoria mejorada que ayuda a personalizar las interacciones. La suscripción es mensual y no hay opción anual.

Dónde está disponible ChatGPT Go: España entra en la lista

OpenAI ha ampliado el alcance global de ChatGPT Go hasta 98 países. En Europa, el servicio llega a España junto a Austria, República Checa, Dinamarca, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia (en la documentación oficial existe una pequeña discrepancia sobre Suecia, aunque figura en el registro de cambios).

También se incorporan mercados de Latinoamérica como Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras y Nicaragua, dentro de una expansión que busca consolidar una presencia más amplia en regiones con alta adopción móvil.

India, prioridad estratégica y promoción de un año

En India, ChatGPT Go será gratuito durante 12 meses para quienes se registren a partir del 4 de noviembre en un periodo promocional limitado (OpenAI no ha precisado su fecha de finalización). Los suscriptores actuales del plan Go en el país también recibirán un año sin coste, con detalles de canje que se comunicarán más adelante.

La iniciativa coincide con el evento para desarrolladores DevDay Exchange en Bengaluru y con la expansión local de la compañía: nueva oficina en Nueva Delhi y contratación de equipo en el país. India, con más de 700 millones de usuarios de smartphone y más de mil millones de suscripciones a internet, es ya uno de los mercados más relevantes para OpenAI.

Competencia y contexto de mercado

La ofensiva en India llega en plena pugna por atraer usuarios: Perplexity se ha aliado con Airtel para ofrecer su plan Pro sin coste a millones de clientes, y Google ha lanzado un año gratis de su plan AI Pro para estudiantes. OpenAI responde colocando su nivel intermedio a coste cero temporalmente en el mayor mercado en crecimiento.

El reto de monetizar sigue presente: en los 90 días previos a agosto, la app de ChatGPT sumó más de 29 millones de descargas y generó alrededor de 3,6 millones de dólares en compras dentro de la app, según datos de terceros. Desde el lanzamiento de Go en India, la compañía indica que las suscripciones de pago en el país más que se han duplicado, y el plan se ha extendido progresivamente a decenas de mercados.

Cómo activar ChatGPT Go y disponibilidad por plataformas

Para contratar ChatGPT Go basta con ir al sitio web de ChatGPT, crear cuenta o iniciar sesión y elegir el plan Go desde el perfil (Upgrade Plan → Go). En India, se recomienda registrarse en cuanto esté disponible la promoción; los actuales suscriptores del plan recibirán instrucciones para obtener los 12 meses gratuitos.

El servicio funciona en iOS y Android, y cuenta con aplicaciones para macOS y Windows. En España y el resto de Europa no se ha anunciado una promoción gratuita equivalente, pero la llegada del plan intermedio amplía las opciones entre el nivel sin coste y las suscripciones superiores.

Para los usuarios en España, la novedad es la disponibilidad oficial de ChatGPT Go dentro de la expansión global, mientras que la gratuidad de un año queda limitada a India por el momento. Quien necesite más capacidad que el plan gratis sin dar el salto a las modalidades más caras encuentra aquí una alternativa con funciones reforzadas y un enfoque mensual.