Hace menos de dos semanas informábamos de que OpenAI estaba trabajando en llevar la aplicación de su chatbot a Linux. Pues bien, ya está disponible. Lo cierto es que, aunque en todas partes lo vemos como ChatGPT Desktop, en su página oficial parece más bien como «Codex», pero da lo mismo… más o menos. En un principio, la compañía separó ChatGPT de Codex, pero los unió en una misma aplicación para Windows y macOS y así es como ha llegado también a Linux.

Pero antes de seguir, me gustaría comentar algo que no me gusta y que seguramente haya tratado ya en algún otro artículo: cuando una compañía o desarrollador dice que algo está «para Linux», casi siempre quiere decir «Para Ubuntu». Ubuntu es el sistema con base Linux más popular, y tiene un ancestro compatible y muchos descendientes, pero no todo Linux es Ubuntu. En el caso de ChatGPT desktop también hay paquetes para Fedora, pero digo más o menos lo mismo porque también hay otras bases que se quedan fuera.

El caso es que, oficialmente, sólo está disponible para Ubuntu y Fedora. Los paquetes DEB deberían funcionar también en Debian, y los RPM en cualquier distribución compatible con Fedora. Pero que algo deba ser no es garantía de nada.

ChatGPT Desktop: descarga e instalación

Para descargar ChatGPT Desktop de manera oficial, hay que ir a la página de Codex desde un dispositivo con base Linux (el agente de usuario del navegador hará la magia y nos llevará a las descargas de Linux) y obtener desde allí los paquetes DEB o RPM para arquitecturas x86_64 y ARM64. Los paquetes se instalan como siempre: a veces basta con un doble clic para que se abra la herramienta compatible y realice la instalación.

Tras el primer lanzamiento podemos iniciar sesión. Si lo intentamos, lo que hará será abrirnos en navegador y usar la sesión que tengamos iniciada, como ese ha sido mi caso, y ya a funcionar.

Para cambiar entre ChatGPT y Codex, hay que hacer clic en lo que en un principio pone «ChatGPT» que tiene una flecha hacia abajo, lo que indica que es un desplegable y hay más opciones. La otra opción es el mencionado Codex. Todos conocemos el funcionamiento de ChatGPT, pero Codex ofrece un entorno de desarrollo para escribir y depurar código, ejecutar pruebas, revisar cambios y trabajar con repositorios locales, carpetas, terminales y otras herramientas para desarrolladores.

¿Y para los que no usen nada con base Ubuntu o Fedora?

OpenAI sólo ofrece soporte oficial para los paquetes DEB y RPM, y el resto de distribuciones se quedarán fuera a no ser que la comunidad haga algo. Los usuarios de Arch Linux tenemos un paquete en AUR, actualmente chatgpt-desktop-app-bin 26.803.81509-2. La terminación -bin indica que ya está compilado (se instala más rápido), y el resto es el número de versión que puede aparecer en Pamac, pero no si miramos directamente en AUR.

¿Es seguro ese paquete? Pues no os voy a decir que sí por las últimas noticias de ataques a AUR. Pero ya que he probado ChatGPT Desktop en mi Manjaro, le he preguntado sobre el desarrollador y no es uno nuevo del que se deba dudar demasiado (está desde 2023). El paquete en cuestión existe desde hace algo más de tiempo, pero porque el anterior estaba recompilado desde la versión de macOS. Ahora se basa en el paquete DEB oficial, siempre en teoría.

Y para los que no puedan instalar paquetes DEB, RPM ni nada de AUR, siempre queda Distrobox. O quedarse en la versión web hasta nueva orden.

El problema que le veo yo a la versión web en comparación a lo que he usado en móviles es que se siente más pesada en conversaciones largas, pero tampoco demasiado. Espero que la agilidad de los móviles llegue también a la app de escritorio. Así que la versión de escritorio ya existe en Linux, pero tampoco va a cambiarnos demasiado la vida (y menos si, como yo, cada vez queremos usar menos IA).