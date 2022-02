Cemu: emulador de la Wii U de ¿código abierto?

Pocos emuladores de la actualidad son propietarios. La inmensa mayoría son emuladores de código abierto, y con soporte nativo para Linux. Sin embargo, hay un caso extraño que se llama Cemu. Un emulador para la consola Nintendo Wii U que aún es de código cerrado, y no cuenta con port para distros GNU/Linux.

La buena noticia es que va a dejar de ser extraño, ya que existe una hoja de ruta en la que se ha marcado cuándo llegará la versión oficial de código abierto. Esto atraerá a muchos interesados en el código, que podrán contribuir o crear sus propios forks mejorados. Y si esto te parece una buena noticia, hay otra mejor…

Y es que también se han marcado otro objetivo en su hoja de ruta, y es crear un port nativo para Linux. Así que el emulador de Wii U también será compatible con las distros, para que puedas disfrutar de todos los videojuegos de esta consola de Nintendo. De hecho, existe un proyecto en paralelo que está en curso, aunque va algo lento, ya que era de baja prioridad.

Por el momento, según informa el desarrollador, el proyecto está ya al 70%, por lo que le queda poco para finalizar, y tal vez con la apertura del código se acelere aún más. Esto también será muy positivo mirando a la consola de Valve, Steam Deck, ya que también tendría soporte para SteamOS 3 (Arch Linux).

En cuanto a las fechas, se tiene previsto que en 2022 sea cuando se vuelva de código abierto, para tener un Cemu open-source disponible. Aunque antes de eso deberán reestructurar el código de este emulador de Wii U, reescribir algunas partes en C++ 20/23 que ahora están en C, pasar de Visual Studio a cmake (algo que podrá dar paso a la compatibilidad con más sistemas operativos), etc.

Por tanto, ya tienes más cerca un emulador Wii U para Linux, con todo esto que se está cociendo con Cemu…

Roadmap del proyecto Cemu – Web oficial