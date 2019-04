cdlibre.org: un proyecto español para difundir el software libre

Bartolomé Sintes Marco, un profesor valenciano, es el artífice del proyecto cdlibre.org, un trabajo con el objetivo de dar a conocer y difundir nuevas recopilaciones de software libre especialmente para los usuarios de Windows, aunque también tenéis paquetes interesantes para Linux en ese mismo sitio. Si accedes a la página web irás encontrando nuevos recopilatorios de software que descargar. Todos ellos gratuitos y compuestos solo por software libre.

En cdlibre.org tienes un completo catálogo con el que poder seleccionar lo que te interesa. Entre las categorías de software que podéis encontrar, están la de astronomía, audio, bases de datos, deportes, desarrollo web, ofimática, educativos, fuentes (letras), gráficos (diseño), Internet, juegos, matemáticas, editores de texto, programación, utilidades, multimedia y Windows. En ésta última categoría encontrarás controladores o drivers abiertos y otros paquetes.

Si accedes a cualquiera de ellas, podrás encontrar toda la lista completa de paquetes incluídos en dicha categoría, con un enlace hacia la web oficial del proyecto, una breve descripción, versión, tamaño del paquete, enlace de descarga, idioma en el que se encuentra dicho paquete, en qué DVD recopilatorio está incluído, y también información sobre la compatibilidad, si funciona para Windows solo o también está disponible para Linux.

También podrás subscribirte al boletín y acceder a la zona de descarga para los recopilatorios. Los recopilatorios no son más que imágenes ISO para quemar en un CD o DVD, en función de la extensión, con packs de paquetes de una categoría concreta, si no quieres estar descargando uno a uno. Por ejemplo, DVD-Programación con multitud de herramientas para desarrolladores, DVD-Educación, etc.

Desde LxA hemos querido dar a conocer esta labor de Bartolomé que acerca a los usuarios Windows a la semi-libertad, y contribuye con la comunidad, mientras que también da a conocer multitud de proyectos de software a los usuarios Linux.