Casi a diario, o por lo menos sí seguro que cada siete días, leemos que algún desarrollador o proyecto a hecho el port de su app para que use GTK4. Está disponible desde finales de 2020, y actualmente ya ha recibido diez actualizaciones medianas, por lo que no se puede decir que aún esté inmaduro. Lo que llama un poco la atención es que GIMP, que le da nombre a la librería, sigue hoy en día en GTK2.

Y la cosa va para largo. Para poder subir a una nueva versión hace falta tiempo, y ese tiempo puede impedir que se mejore en otros puntos. La próxima versión mayor de GNU Image Manipulation Program será GIMP 3.0, y el equipo de desarrolladores que hay detrás están priorizando las funciones. Quieren lanzar GIMP 3.0 tan pronto como les sea posible, y hacerlo con las novedades oportunas y sin bugs.

GIMP y GTK4: ¿cuestión de estética?

Hay un hilo (de hecho hay varios) en GitLab en el que hablan del tema, pero no se actualiza desde hace un año. El hilo se abrió hace más de dos años, cuando GTK4 acababa de salir. Hay al menos dos mensajes que explican cómo está el tema. @Jehan dice que no están en contra de subir a GTK4, pero que eso no se consigue por arte de magia chasqueando los dedos. Requiere mucho tiempo, y que sería un cambio que nadie notaría al final. Por lo tanto, están centrados en GTK3.

Por otra parte, @prokoudine dijo hace un año que:

Ya hemos cometido el error de intentar hacer demasiado. De ahí los 6 años de ciclo de desarrollo entre la 2.8 y la 2.10 (y los 4 años entre la 2.6 y la 2.8). Ya han pasado más de 3 años desde la versión 2.10.0, lo que es mucho, por no decir demasiado, y aún nos quedan partes importantes por completar. Es difícil decir de antemano cuánto tiempo llevará la migración de gtk3 a gtk4. Retrasar el lanzamiento de la versión 3.0 un mes más es aceptable. Retrasarla otro medio año o más no lo es. Casi todo el mundo está tratando la v3.0 como el mal necesario que tiene que suceder antes de que podamos empezar a trabajar en cosas realmente emocionantes como la edición no destructiva.

En resumen, creen que subir a GTK4 no merece el tiempo que requiere, o no ahora. Es «algo bueno que hacer», pero habrá que esperar como mínimo a GIMP 3.2. Esto es algo que se dijo hace un año, por lo que el cuándo puede variar.

GNU Image Manipulation Program necesita ese lavado de cara… y más

GIMP se ve igual desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo usar Photoshop en Linux tirando de PlayOnLinux, pero para lo que yo necesitaba me bastaba con GIMP, por lo que dejé de jugar con WINE y me decidí a hacer el cambio. Desde ese momento, la imagen de la alternativa libre a Photoshop más popular no ha cambiado, o lo ha hecho y mi memoria me está fallando.

Que la gente no use GIMP puede deberse a su interfaz. No lo digo yo; lo dice Edward Snowden y quien me enseñó a mí parte de lo que sé de HTM/CSS/JavaScript. Como usuario de GIMP, yo no estoy de acuerdo, pero a gente como los mencionados se les tuerce el gesto cuando se habla de este programa. Lo que sí es cierto es que se ve un poco anticuado, sobre todo cuando entras a RawTherapee o DarkTable, aplicaciones en las que confía GIMP para «revelar» fotos RAW. Ahí está todo como más nuevo, en el caso de la primera con el azul característico de GTK3+ por todo.

A lo que probablemente se refiera Snowden sea a la distribución (posición de las cosas, nada que ver con distro). Photoshop parece como más intuitivo, por lo menos para los que están acostumbrados a él. No sé, esto ya es cuestión de gustos.

GIMP 3.0 aún no tiene fecha de lanzamiento. Ahora mismo está en fase beta, y no llegará en forma de versión estable hasta que cierren todo lo que tienen pendiente.