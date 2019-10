Los emuladores de videojuegos son programas que siempre están entre los más buscados de cualquier tienda de aplicaciones. Para Linux tenemos de todo, como el famoso MAME u otros como VICE con el que podremos emular todo tipo de programas de ordenadores Commodore. Para poder usar la mayoría de emuladores es necesario que instalemos el programa, pero también hay otros que nos permitirán disfrutar de muchos juegos desde nuestro navegador web.

Ha sido en archive.org donde han recopilado miles de juegos de MS-DOS. En realidad, llevan tiempo haciéndolo y ahora mismo ya hay casi 7.000 juegos disponibles, todos ellos accesibles desde un navegador web. Lo que tenemos es básicamente un emulador DOSBOX al que accedemos desde Firefox, Chrome o prácticamente cualquier otro navegador y desde donde podremos jugar casi como si estuviéramos ante un PC de los años ’90.

Juegos de PC clásicos en tu navegador

El principal problema con el que me he encontrado al probar algunos juegos es justamente lo que no me he encontrado: ninguno en español. Por otra parte, todo lo demás es lo mismo que hace más de 20 años: una vez elegido el juego e iniciado, tenemos que esperar a que se “instale”, aunque lo que haremos en realidad es descargar la imagen. Una vez descargada, entraremos al juego, no sin antes elegir nuestra tarjeta de sonido u otra configuración.

Cuando empezamos algún juego, como uno de Larry que he probado, nos damos cuenta de que aún tienen algo que mejorar. Aunque yo no me quejaría de la imagen que ofrecen, sí puedo decir que el sonido no siempre va como se espera. Pero, eh, estamos hablando de un emulador de juegos que ejecutamos en el navegador; ya mejorará.

En la lista de juegos hay muchos a los que merece la pena echarles un vistazo para recordar cómo eran las cosas hace algún tiempo, como Discworld o muchas versiones de PC fútbol, un juego que, si no recuerdo mal, se vendía en los kioscos y su punto más interesante era la gestión de los equipos.

Os dejo que voy a ver si vendo a Ronaldo y me complico un poco la vida.