Yo no soy un gran jugador. Cuando juego a algo, tiendo a tirar de PPSSPP o algún otro emulador clásico, por lo que en este artículo se va a hablar de algo que existe, pero no de una review completa del software. Cartridges es un programa que creó un desarrollador para él mismo. Tenía juegos en diferentes plataformas, y cada vez que quería jugar a uno de una diferente, tenía que salir de su app, abrir la otra y luego lanzar el juego. Además, no los veía todos juntos. Eso es algo que ya no le pasa a él ni tiene el por qué pasarle a nadie.

La idea está clara: Cartridges es como un portal de videojuegos local en el que se muestran todos los juegos compatibles en una biblioteca común. Traducido al español, el nombre es «Cartuchos», haciendo referencia a cómo se presentaban los juegos en las consolas clásicas. Está basado en Libadwaita, por lo que quedará mejor en GNOME que en otros escritorios, pero eso es algo que debe importar poco o nada a los jugadores que tengan el mismo problema que motivó a desarrollador.

Cartridges soporta Steam y Bottles

A mí me recuerda un poco a OpenEmu de macOS u otros emuladores como RetroArch o RetroPie, pero este está más enfocado a juegos de PC. Ahora mismo soporta importar juegos de Steam, Heroic y Bottles, pero pronto llegarán más fuentes. Como otro punto positivo, su desarrollador dice que no es necesario identificarse para poder lanzar los títulos, algo que, sin conocer los detalles precisos, debe ser posible porque ya estaríamos logueados en la aplicación original, como puede ser Steam.

Entre las características de Cartridges, se destaca:

Añadir y editar juegos manualmente.

Importación de juegos desde Steam, Heroic y Bottles.

Soporte para múltiples ubicaciones de instalación de Steam.

Posibilidad de ocultar juegos.

Búsqueda y ordenación por título, fecha de adición y última vez jugado.

Está disponible para Windows y Linux, y se recomienda usar el paquete de Flathub para su instalación en los equipos con el núcleo de Linus Torvalds.