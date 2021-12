Carta de Alexandre Oliva a una militante feminista del código abierto

Alexandre Oliva, considerado por algunos como el «heredero» de Richard Stallman, es ingeniero en el proyecto GNU/Toolchain (un conjunto de herramientas de software libre multipropósito para el desarrollo de sistemas operativos y aplicaciones de software) y activista del software libre. Recientemente, como explica en el texto que sigue, envió una carta a una líder feminista dentro de la comunidad del software libre. La destinataria respondió cuestionando el enlace de una página de apoyo a Stallman. Oliva decidió contestarle con esta carga abierto que reproducimos.



Dos aclaraciones: el terminó FLOSS. agrega la letra L de libre a la sigla de Software Libre y de Código abierto para corregir el doble significado de la palabra free en inglés. Por otro lado, la sigla AFAICT del original en inglés, se traduce como «Por lo que puedo decir».

El otro día, envié un correo electrónico a una célebre líder feminista en la comunidad FLOSS, informándole sobre algunas buenas noticias que acababa de encontrar y que pensé que serían de su interés, y felicitándola por algunos de sus logros. Mi firma de correo electrónico, que apunta a https://stallmansupport.org, le llamó la atención y mencionó su desacuerdo con ella en su amable y respetuosa respuesta. Pensé mucho en cómo responder y finalmente le envié la siguiente respuesta.

Lo siento, parece que ha sido la parte más relevante de mi correo electrónico para ti. Casi lo saco, sospechando que podrías diferir y ofenderte, pero terminé dejándolo ahí porque no pensé que merecieses deshonestidad de mi parte. Esto ha estado en mi firma en los correos electrónicos que envié desde el 3 de mayo, y eliminarlo no me pareció honesto.

He estado cerca de RMS durante más de 25 años. Mi esposa, mi hija, yo lo hemos recibido varias veces y hemos organizado que otros lo reciban un mayor número de veces. Gente que lo admira y gente que apenas lo conocía. Nunca fue fácil lidiar con él, es persistente y, a menudo, se obsesiona con los problemas que le llaman la atención. ¿Pero acoso?

El acoso, para mí, es una banda contra alguien en una carta de odio para derribarlo. Una carta de odio que intenta disfrazar sus verdaderas motivaciones recurriendo a un montón de acusaciones, exageraciones y tergiversaciones impactantes pero falsas.

En cuanto a las experiencias e informes que recibió … Un comité de la junta de la FSF cuyos miembros, por lo que puedo decir, investigaron los informes sobre RMS durante más de dos años, antes y después de que RMS renunciara, y a pesar de todos los rumores de segunda mano, nunca pudieron lograr cualquier hallazgo concreto. He investigado de forma independiente varias afirmaciones e invariablemente llegué a callejones sin salida. Dada la cantidad de informes falsos y ataques ad hominem contra el software libre con los que ha sido atacado, no era impensable concluir que se trataba de otro ataque de asesinato de personajes sin sustancia.

Él, torpe, obsesivo, propenso a derrumbarse ya veces severo, como nos hace nuestra condición compartida, siempre ha sido un blanco fácil para este tipo de discriminación. Además, el movimiento que inició y lidera amenaza a varios monopolios poderosos, lo que lo convierte en un objetivo más de tales ataques. Es fácil y decepcionante ver cómo sus supuestas ofensas no parecen motivar la acción cuando las cometen celebridades reales que trabajan para las fuerzas corporativas que lideran y que son servidas por los ataques contra él.

Por supuesto, nada de esto lo prueba inocente, pero eso es lo que sugiere la ausencia de evidencia creíble y la exclusividad de los rumores y las fabricaciones de segunda mano sin salida. En caso de que las personas que conozca personalmente que hayan presuntamente, sufrido acoso por parte de RMS quieran denunciarlo, mi opinión puede cambiar y, si están dispuestos, puedo transmitirla a la junta de la FSF. Pero, hasta ahora, lo que he visto se ha limitado a acusaciones falsas y deshumanizantes para apoyar la discriminación de una persona que lucha incansablemente por la libertad y la justicia, sin importar mucho más, y con algunos rasgos que son difíciles de entender para los neurotípicos. o me gusta.

Me decepciona que alguien como tú, que pretende luchar por la justicia y contra la discriminación, se uniera a la paliza, y mucho menos para etiquetarlo como una celebridad para deshumanizarlo aún más. Pero luego, solo tengo mis experiencias para analizar, no las tuyas, y ciertamente no los informes que escuchaste y elegiste creer. Sin saber cuáles son, no sé si justifican maltratarlo.

Sin embargo, puedo decir que nada justifica mentir en acusaciones falsas y exageradas: si los hechos no son lo suficientemente impactantes para respaldar esa cantidad de maltrato, fabricar hechos alternativos para llevarlo a cabo no los hace así. Más bien hace que el ataque en sí sea injustificado, desproporcionado y deshonesto.

Suscribirse a la carta puede ser comprensible en el colmo de las emociones, pero abstenerse de revocar la firma una vez que queda claro que no es más que una colección de mentiras habla mucho más sobre la alineación moral del suscriptor que sobre la del objetivo de la carta de odio.

Espero que estas palabras y hechos encuentren resonancia en su conciencia y la lleven a alinear su comportamiento con la legítima búsqueda de la justicia y luchar contra las diversas formas de discriminación. Deshacer la injusticia de la que ha sido parte sería un primer paso que se debió hacer mucho tiempo, incluso si quedan otras razones no relacionadas para buscar y perseguir justicia a favor o en contra de esta persona.

Felices Fiestas y siga luchando como siempre,

