SteamOS es un sistema operativo muy completo. Inmutable, pero completo. Principalmente para jugar, pero se puede hacer de todo con él. La vista principal es la del modo juego, Big Picture si no se está en SteamOS, y en este modo se pueden hacer capturas de pantalla. Lo malo es que su uso no es para nada intuitivo, y aquí vamos a explicar cómo hacer esas capturas de pantalla en la Steam Deck y como compartirlas sin estar limitados a Steam.

Las capturas de pantalla en el modo juego de la Steam Deck se hacen con la combinación de teclas Steam + R1. Una pequeña animación y un sonido nos informará de que hemos hecho la captura de pantalla, pero ¿dónde están? Desde el modo juego es fácil encontrarlas, pero ¿qué pasa si lo que buscamos es enviarlas por Telegram o cualquier otro medio? Eso es lo que vamos a explicar hoy aquí.

Capturas en la Steam Deck

Como hemos mencionado, las capturas se hacen con una combinación de teclas sencilla, y podemos visualizarlas si en el modo juego pulsamos la tecla Steam y nos desplazamos a «Multimedia».

Una vez en el apartado «Multimedia» lo que veremos será algo como lo de la captura de cabecera: una galería con todas las capturas. El problema es que lo que el sistema que propone Valve está diseñado para su uso en Steam y solamente en Steam. Si nos ponemos encima de una imagen y pulsamos el botón que nos indica abajo, que es el pequeño que está encima de los botones de acción y el stick derecho y sería el de la hamburguesa, veremos las opciones disponibles. Éstas se limitan a Cargar, Eliminar o cancelar. Si elegimos «Cargar», la podemos subir a Steam, y una vez compartida podemos tanto verlas nosotros en cualquier dispositivo como compartirlas.

Estando cargadas, las opciones ya cambian: podemos editar la leyenda, la visibilidad, añadirla a favoritos y añadir una etiqueta de Spoiler, además de eliminarlas. Lo que nos interesa es lo que aparece encima del todo, es decir, Compartir. Pero como hemos mencionado, todo queda en Steam: las opciones que nos ofrece aquí son Fuente de actividad de Steam, Código QR o enviar a un amigo. La última opción nos permitiría enviarla a un amigo de Steam.

Cómo compartirlas por la vía que nosotros elijamos

Si queremos sacarlas de Steam, Valve no lo pone fácil, pero tampoco imposible. Las capturas realizadas desde el modo juego se guardan, en el momento de escribir este artículo, en esta ruta:

~/.local/share/Steam/userdata/NUMERO_USUARIO/760/remote/

Dentro habrá carpetas con números, en teoría uno por juego o aplicación. Dentro de estas carpetas encontraremos una carpeta screenshots y dentro las capturas junto a otra carpeta con miniaturas.

Lo que quedaría ya es coger las capturas que nos interesen y enviarlas por donde nos plazca.

Sólo hay que tener cuidado con una cosa, y es no eliminar nada de esas carpetas desde el modo escritorio o el apartado «Multimedia» del modo juego mostrará imágenes rotas. Aún así, esto tiene fácil solución: desde el mismo modo juego/Multimedia, seleccionamos la imagen rota y le damos a eliminar. Esto vale también para eliminar del todo las capturas que ya no queramos.

En cuanto a las capturas en el modo escritorio, es totalmente diferente. El escritorio que eligió Valve para la Steam Deck es Plasma, y aunque tiene Spectacle instalado por defecto, no hay atajo configurado por defecto. Si queremos hacer una captura podemos lanzar Spectacle manualmente o ir a Preferencias del sistema y configurar un atajo de teclado. Las capturas por defecto se guardarán en la carpeta ~/Imágenes/Capturas de pantalla.

Quizá sea diferente en el futuro

Es posible, aunque no tanto probable, que en el futuro cambie la gestión de las capturas de pantalla. Si no lo veo probable es porque Steam es una plataforma y se ha demostrado que usar otras, como X, puede terminar mal – que se lo digan a Microsoft y Sony -. Además, acceder a Dolphin y Telegram u otra aplicación desde el modo juego… en Valve pensarán «¿para qué arreglar lo que no está roto?». Y nosotros siempre podemos compartirlas como se ha explicado en el punto anterior.