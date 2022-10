A principios de la década de los ’10, Ubuntu era la mejor opción para los usuarios de Linux. No tenía el escritorio más bonito, pero sí era una roca, liviano y personalizable. En octubre de 2010 fue cuando se pasaron a Unity, y muchos vimos como nuestros discretos equipos empezaron a «arrastrarse». Fue un movimiento polémico que deshicieron en Ubuntu 18.04, volviendo a GNOME, pero la polémica y las malas sensaciones no han hecho más que empeorar en los últimos años.

El pasado abril, coincidiendo con el lanzamiento de Jammy Jellyfish, Canonical obligó a todos los sabores oficiales a usar Firefox como paquete snap. Es algo que hizo años antes con Chromium, pero lo del navegador de Mozilla fue más doloroso. Otra decisión que no gustó a los más veteranos fue la de usar su propia tienda de software que da prioridad a los paquetes snap, y además no es compatible con los flatpak. Lo último ha sido añadir publicidad que se puede ver en el terminal.

Publicidad de Ubuntu Pro

La publicidad que se puede ver es la que tenéis en la captura de cabecera. Nos invita a probar la beta de Ubuntu Pro, la cual es descrita como:

Ubuntu Pro, la suscripción ampliada para el mantenimiento de la seguridad y el cumplimiento de la normativa, se ofrece ahora en beta pública para centros de datos y estaciones de trabajo. Canonical ofrecerá un nivel gratuito para uso personal y comercial a pequeña escala, en línea con el compromiso comunitario de la empresa y su misión de hacer que el código abierto sea más fácilmente consumible por todos.

Básicamente, es soporte ampliado para las versiones LTS; no vemos esta publicidad en el recién lanzado Ubuntu 22.10. Lo que se le ha ocurrido a Canonical es añadir esas líneas cuando se ejecutan algunos comandos en el terminal, como sudo apt upgrade . Además, es algo que está apareciendo desde hace pocos días, y sólo cuando se actualiza el paquete «ubuntu-advantajes», el cual, de hecho, ha hecho que se cuelgue una máquina virtual de Ubuntu en donde quería hacer las pruebas. El paquete se puede eliminar, pero no estoy seguro de si lo recomendaría.

¿Suficiente para pasarse a otra distro?

A mí personalmente no me parecería acertado abandonar una distribución que me funciona por un mensaje como este, pero lo cierto es que hay usuarios que están diciendo «hasta aquí». Es probable que el mensaje por sí sólo no sea suficiente para pasarse a otra distribución, pero echando una mirada atrás, Chromium, snap store, Firefox algunos cambios precipitados que hicieron que aplicaciones se cerraran… Hace tiempo que estamos leyendo por la blogosfera Linux que X sistema operativo es «el mejor Ubuntu que se puede tener», siendo la X muchas veces Linux Mint.

Al final, lo cierto es que Canonical está jugando con fuego y aprovechándose de la fama que crió hace años. Mejor que no haga lo que reza la segunda parte del refrán, porque si se echa a dormir… torres más altas han caído. Muchos juntan en la misma frase a Canonical con Microsoft, y ya sabemos que M$ no es una compañía muy bien vista en una comunidad que prefiere la libertad. Veremos qué pasa en el futuro, pero yo ya estoy a la espera del próximo episodio de esta serie.