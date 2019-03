Ya disponible la que será Ubuntu 19.04 Beta 1 en todos sus sabores oficiales

o lo es para

[Editado] Canonical no ha lanzado ningún comunicado oficial, o por lo menos no lo he visto yo en el momento de escribir estas líneas, peroy todos sus sabores oficiales. El primero (que vi) en dar la noticia fue Ubuntu Budgie a través de Twitter, a quien se le unió Kubuntu horas después. Y la página que muestra las descargas es nueva,mí que estuve desconectado de este tipo de lanzamientos durante un tiempo.

En la mencionada página de descargas hay imágenes de todos los sabores oficiales de Ubuntu, pero no sólo de sistemas de escritorio. Si fueran sólo este tipo de imágenes habría 8, las de Ubuntu y sus 7 sabores, pero también podemos ver que hay imágenes de Ubuntu Server, Netbook y Ubuntu Base. En total, ahora mismo hay 28 imágenes ISO de Disco Dingo, todas con la numeración 20190326.1, lo que significa que es la primera versión del 26 de marzo de 2019.

[ACTUALIZADO] Por lo que parece, no se trata de la primera beta, sino de lo que podría convertirse en la primera beta de Ubuntu 19.04 que está programada para mañana jueves. La confusión llega por el tweet que tenéis a continuación, donde Ubuntu Budgie dice que “Las primeras ISO beta de 19.04 Disco Dingo ya están disponibles“. Por otra parte, es Kubuntu quien dice que “Kubuntu se está preparando para nuestro lanzamiento beta Disco Dingo del jueves. Las ISO candidatas que podrían convertirse en la beta ya están disponibles“. De hecho, la confusión es más que lógica teniéndolo todo en cuenta, entre lo que tenemos la imagen anterior.

First 19.04 Disco beta ISO's are now available. Fancy helping out testing? Simple "follow the instructions" test cases. Just login with your launchpad ID. Go on – you know you can do it :) https://t.co/JWvhpxIgNJ

— Ubuntu Budgie (@UbuntuBudgie) March 26, 2019