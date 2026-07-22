Canonical ha anunciado Enterprise Store, una nueva solución integrada en Ubuntu Pro que permite a empresas y organizaciones gestionar de forma privada la distribución de paquetes Snap y Charms dentro de sus propias infraestructuras. La plataforma está especialmente orientada a entornos con estrictos requisitos de seguridad, redes aisladas de Internet y sectores regulados donde resulta imprescindible controlar cómo y cuándo se distribuye el software.

Con Enterprise Store, Canonical busca simplificar la administración de aplicaciones y operadores sin que todos los equipos necesiten acceder directamente a Internet. La solución actúa como un intermediario entre los sistemas internos de la organización y las tiendas oficiales de Canonical, ofreciendo un mayor control sobre las actualizaciones y el ciclo de vida del software.

Canonical presenta Enterprise Store para gestionar Snap y Charms en redes privadas

Enterprise Store funciona como un proxy local que almacena en caché los paquetes descargados desde las tiendas oficiales de Canonical. De este modo, los dispositivos de una organización pueden instalar y actualizar aplicaciones utilizando el repositorio interno, reduciendo el consumo de ancho de banda y evitando que cada equipo establezca conexiones directas con Internet.

Una de sus características más importantes es el soporte para entornos air-gapped, es decir, redes completamente aisladas de Internet. En estos escenarios, los administradores pueden transferir manualmente las actualizaciones al servidor local para distribuirlas posteriormente entre los equipos conectados a la red privada, manteniendo intactas las políticas de seguridad de la organización.

La plataforma también incorpora funciones de alta disponibilidad, permitiendo desplegar varias instancias de Enterprise Store detrás de un proxy inverso para evitar interrupciones del servicio. Además, ofrece control granular de versiones, de forma que las empresas pueden fijar revisiones concretas de los paquetes y evitar actualizaciones inesperadas durante operaciones críticas.

Otra de las novedades es que Enterprise Store unifica la gestión tanto de Snap como de Charms desde una única plataforma. Mientras los primeros facilitan la distribución de aplicaciones, los segundos automatizan tareas como el despliegue, la configuración y el mantenimiento de servicios complejos. Canonical pretende así ofrecer un punto centralizado para administrar todo el ciclo de vida del software en infraestructuras empresariales.

Enterprise Store está incluido en las suscripciones Ubuntu Pro, por lo que las organizaciones que ya utilizan este servicio pueden comenzar a evaluarlo sin necesidad de contratar un producto independiente. Con este lanzamiento, Canonical amplía su oferta para empresas que necesitan desplegar software de forma segura y controlada, especialmente en sectores donde la conectividad a Internet está limitada o sometida a estrictos requisitos de cumplimiento normativo.