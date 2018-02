Canonical dona teléfonos con Ubuntu a UBports para seguir con el desarrollo de Ubuntu Touch

Ubuntu Touch parecía muerto, pero ahora parece que Canonical ha donado viejos dispositivos móviles con Ubuntu Phone a los desarrolladores de UBports, así lo han confirmado ellos mismos en su cuenta oficial de Twitter. Así que no son rumores, sino un hecho contrastado. ¿Cuál es el objetivo de esta donación? Pues bien, todo indica a que Canonical no quiere tirar la toalla de la convergencia y el desarrollo de su Ubuntu Touch a pesar de lo que pudiera parecer con los últimos movimientos, ya que con esta acción se continuará con el desarrollo del sistema operativo para dispositivos móviles.

Canonical ya no desarrolla la revolucionaria shell gráfica Unity 8 que pretendía traer esa convergencia y muchas otras mejoras, en conjunción con el sistema Ubuntu Touch que usan algunos smartphones y tablests como los de Meizu, BQ, y otras compañías. Pues bien, son algunos de estos dispositivos que guardaban los chicos de Canonical los que han sido donados al equipo de desarrollo de UBports, y éstos están recreando Ubuntu Touch, manteniendolo, actualizándolo, modificando su código para añadir nuevas funcionalidades y que el sistema operativo móvil no muera. Así que es una alternativa a aquellos que quieran otra cosa que no sea Android o iOS…

Los terminales recibidos de parte de Canonical han sido los BQ Aquaris E5 HD, y Meizu MX4 que ahora están en poder de UBports, liderado por Marius Gripsgård. De hecho él ha confirmado que la intención es mejorar a Ubuntu Touch, aunque también ha confirmado que los teléfonos donados usan Android, pero que planean actualizarlos con una versión mejorada de Ubuntu Touch para probarlo y seguir con las mejoras, alargando así el soporte para aquellos que aún tengan un dispositivo con este sistema y quieran seguir recibiendo novedades.

Un total de 38 móviles donados que deberían ser suficientes para este cometido, y además incluso podrían adaptar esta nueva versión de Ubuntu Touch a otros terminales deferentes a los Meizu y BQ, aunque estas ROMs por el momento no está disponibles para otras marcas. Y como sabéis no es lo único que está intentando revivir UBports, también trabajan duro para seguir con Unity 8. Parece que se han propuesto dar vida a todos los proyectos rechazados por Canonical…