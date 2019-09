Canonical dejará algunos paquetes de 32-bit en Ubuntu 20.xx: buenas noticias para los gamers

Canoncial dijo que retiraría el soporte para paquetes de 32-bit en su Ubuntu, pero la comunidad se le echó un poco encima porque aún había muchos usuarios que dependían de este tipo de paquetes. Es verdad que es la tendencia de la mayor parte de desarrolladores, ir abandonando los paquetes antiguos para centrar esfuerzos en los modernos. Pero los 32-bit parece que serán complicados de olvidar…

Tras las quejas, Canonical reflexionó y dijo que dejaría el soporte en Ubuntu 19.xx y que lo eliminaría en Ubuntu 20.xx. Tras esta pequeña tregua o retraso en el cese de este tipo de paquetes, ahora parece que Canonical se lo tomará aún con más calma y dejará algunos paquetes de 32-bit incluso en Ubuntu 20 y más allá. Algunos como Valve dijeron que si no mantenían el soporte abandonarían la plataforma, y es que el mundo gaming aún es muy dependiente de esto en muchos juegos más antiguos.

Ahora se sabe que en Ubuntu 20.04 habrá aún paquetes de 32-bit, pero será una lista algo más reducida, dejando aquellos que están abandonados sin mantenimiento y que pueden causar problemas de seguridad y estabilidad para la distro. Es decir, si mantienes los paquetes contentas a muchos usuarios, pero también generas otros problemas. Los contenedores podrían ir resolviendo estos problemas. Espero que se busque un buen compromiso.

Si quieres ver la lista completa de paquetes de 32-bit que estarán disponibles lo puedes ver aquí. Pero ya adelanto que los gamers están de enhorabuena. El mundo gaming seguirá contando con paquetes como los motores gráficos Unity y Godot, algunos otros drivers, y también SDL 2, Wine, DXVK, Steam, paquetes MESA, etc. Es decir, la mayor parte de paquetes críticos por los que muchos temían.

¿Cómo te afectará? Lo cierto es que si tienes un equipo con chip de 64-bit y no eres demasiado dependiente de ese software no te afectará nada. Si eres dependiente de algún paquete de 32-bit que no se encuentre en la lista, piensa en buscar una alternativa de 64-bit…