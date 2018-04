Campo Santo, el desarrollador de Firewatch se une a Valve

Valve no ha descuidado el mundo de los videojuegos y la posibilidad de seguir sacando títulos, y esperemos que también para Linux. Ya han informado de que pretenden apostar fuerte por el mundo del videojuego en GNU/Linux y que el fracaso de la Steam Machine no supondrá que dejen de desarrollar la distro SteamOS ni mucho menos, y seguirán dándonos alegrías. Además, ahora el desarrollador Campo Santo se ha unido a ellos, el mismo que desarrolló Firewatch.

Campo Santo ha confirmado de forma oficial que la noticia es cierta, alegando que las personas de Valve comparten los mismos valores que ellos y que este emparejamiento los hará más fuertes a ambos. Tras largas conversaciones entre ambas partes, trabajarán juntos uniendo talentos para hacer cosas que núnca creían posibles por separado. Esto parece no afectar a los poryectos ya existentes de ambos estudios antes de la unión.

De hecho, el último título en el que trabajaba Campo Santo se llama In the Valley of Gods, un título que promete y no se ha cancelado ni nada por el estilo. Todo el trabajo realizado por el desarrollador continuará haciéndose, solo que ahora será un título que se distribuirá bajo el mando de Valve. Por tanto, tendremos pronto noticias al respecto, y espero que podamos disfrutarlo en GNU/Linux como tantos otros títulos.

En mi opinión, este tipo de fusiones son beneficiosas. Otras fusiones que hemos visto en el pasado podían poner en riesgo ciertos servicios o ser incómodas, pero con ésta simplemente se están llevando talento a Valve para seguir creando títulos con una compaía que cuenta con más recrusos y financiación que Campo Santo. Además, Valve siempre suele dar un buen soporte para Linux. Solo falta ver si In the Valley of Gods, al ser ahora de Valve se lanza tambien en GOG o solo en Steam…