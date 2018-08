Cambiar entre diferentes versiones de un programa en Linux

Seguramente, y si no lo sabes ya sí, sepas que en Linux se pueden instalar varias versiones de un mismo programa o comando a la vez, es decir, podemos contar en el mismo sistema de una app A cuya versión es x.z y esa misma app A en su versión x.w, etc. Esto no es posible en otros SO, ya que generaría conflictos y durante la instalación nos pediría desinstalar la versión previa o actualizar. Pero en el mundo Unix a veces es interesante disponer de versiones más antiguas de un programa, aunque tengamos otra versión más moderna por ciertos motivos.

Entre los programas que podemos necesitar con distintas versiones encontramos Java, PHP, Python, compiladores como gcc o g++, y un largo etc. Las necesidades o motivos por los que tenemos que usar varias versiones pueden ser de lo más variado, por ejemplo, en el caso de Python, es frecuente que podamos estar escribiendo o utilizando scripts .py que necesiten el uso de diferentes versiones de Python y por ello tendremos la necesidad de disponer de las diferentes versiones instaladas en el sistema.

Bien, dicho esto, voy a describir la forma en la que podemos cambiar de una versión a otra. Y para ello hay varias alternativas, incluso he visto algunas gráficas o tirar de alias para enlazar con las distintas versiones de un comando, pero yo lo voy a describir usando otros métodos para la consola. Primero te recomiendo desinstalar todas las versiones de dicho software y hacer una instalación nueva usando una línea con el gestor de paquetes. Por ejemplo, imagina que vas a instalar gcc en varias versiones:

[sorucecode language="plain"]

sudo update-alternatives –remove-all gcc

sudo apt-get install gcc-4.4 gcc-8.2

[/sourcecode]

Con ello ya tendremos nuestras dos versiones de GNU GCC instaladas correctamente. Ahora, si usas el comando gcc verás que una de las versiones es la que se ha impuesto por defecto, por lo que si no especificas esa será la que estés usando:

gcc --version

Bien, si queremos usar la otra versión, tan solo debemos hacer lo siguiente:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-8.2 10 sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.4 20 sudo update-alternatives --install /usr/bin/cc cc /usr/bin/gcc 30 sudo update-alternatives --set cc /usr/bin/gcc sudo update-alternatives --config gc

Y con ello podrás alternar interacivamente entre ambas versiones…