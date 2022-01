Call of Saregnar: un videojuego RPG al estilo clásico

Call of Saregnar aún es solo una DEMO, pero ya puedes acceder a ella para probarlo si te gusta este título de videojuego. En esencia, este proyecto tiene un guiño a los juegos de rol clásicos de la década de los 90, para los más nostálgicos o amantes de lo retro. En esta aventura gráfica se combinan imágenes de baja resolución que le dan un toque bastante extraño pero atractivo.

Call of Saregnar es un claro guiño a la era de los juegos de rol, o RPG, de antaño, con gráficos de la vieja escuela. Pero ya hemos visto que esto no es sinónimo de fracaso, ya que muchos de los mejores juegos no destacan precisamente por sus gráficos (véase el ejemplo de Minecraft). Sin embargo, esa simplicidad gráfica la compensa con una historia intrigante, personajes interesantes, y todo en un mundo medieval único.

Todos los personajes son interactivos, para que puedas comunicarte con ellos, luchar, etc. En cuanto al sistema de combate, se realiza en un sistema de cuadrícula hexagonal basado en turnos y con muchas opciones tácticas a tu alcance. Call of Saregnar también tiene un sistema de fantasía basado en los dioses y lo divino bastante inmersivo y único.

Por lo general, este videojuego deja una buena sensación en el DEMO, con un ritmo plácido, pudiendo leer los diálogos tranquilamente mientras te diviertes. En cuanto al resto de puntos destacados de Call of Saregnar, aquí están los más relevantes:

Basado en el motor gráfico Unity 3D, por lo que funciona muy bien en Linux.

10 capítulos de esta historia tan realista.

Actores digitalizados, con pixelación a mano y una baja calidad gráfica para ese punto retro.

Escenarios hechos 100% a mano.

Un mundo abierto para explorar, lleno de lugares de interés, misiones, etc.

Combate estratégico por turnos.

Sistema mágico único basado en el favor divino.

Desarrollo de los personajes basado en habilidades.

Descargar la DEMO de Call Of Saregnar – Tienda de Steam