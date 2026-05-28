Calibre 9.9 ya está disponible y llega con una actualización que mejora uno de los aspectos más importantes para los usuarios de libros electrónicos: el recuento de páginas en archivos EPUB. Esta nueva versión del popular gestor de eBooks de código abierto, que llega casi cuatro semanas después de la anterior , busca ofrecer una experiencia más precisa a la hora de medir el avance de lectura y consultar estadísticas relacionadas con cada obra.

Calibre se ha convertido en una herramienta imprescindible para millones de usuarios gracias a su capacidad para organizar bibliotecas digitales, convertir formatos, editar metadatos y sincronizar contenidos con numerosos lectores electrónicos. Con cada lanzamiento, sus desarrolladores introducen mejoras que refinan la experiencia general, y en esta ocasión el foco está puesto en el formato EPUB, uno de los más utilizados dentro del ecosistema de la lectura digital.

Calibre 9.9 mejora el recuento de páginas en EPUB y añade nuevas correcciones

La principal novedad de Calibre 9.9 es la optimización del sistema encargado de calcular el número de páginas de los archivos EPUB. Aunque pueda parecer una función menor, lo cierto es que muchos usuarios utilizan esta información para medir su progreso de lectura, establecer objetivos o consultar estadísticas detalladas sobre sus hábitos de consumo de libros digitales. Hasta ahora, el cálculo podía verse afectado por determinadas características internas de los archivos EPUB, provocando que algunos libros mostraran cifras poco representativas de su extensión real. Con la nueva versión, el algoritmo ha sido ajustado para proporcionar resultados más coherentes y precisos, independientemente de la estructura utilizada por cada publicación.

Esta mejora beneficia especialmente a quienes gestionan amplias colecciones de libros electrónicos o utilizan lectores compatibles con funciones avanzadas de seguimiento de lectura. Un recuento más exacto permite conocer mejor la duración aproximada de una obra y obtener estadísticas más fiables sobre el tiempo dedicado a cada lectura.

Junto a esta novedad, Calibre 9.9 también incorpora diversas correcciones de errores detectados en versiones anteriores. Los desarrolladores han trabajado en solucionar pequeños problemas relacionados con determinadas funciones de gestión y compatibilidad, contribuyendo a una experiencia más estable y consistente en el uso diario del programa.

Otro de los puntos fuertes de Calibre sigue siendo su carácter multiplataforma. La aplicación está disponible para Linux, Windows y macOS, permitiendo a los usuarios gestionar sus bibliotecas digitales desde prácticamente cualquier entorno. Además, su naturaleza de código abierto garantiza una evolución constante gracias a la colaboración de la comunidad y de los desarrolladores que mantienen el proyecto.

Ya disponible

Con esta actualización, Calibre refuerza su posición como una de las soluciones más completas para la gestión de libros electrónicos. Aunque no se trata de una revolución en cuanto a funciones, las mejoras introducidas en el cálculo de páginas para EPUB representan un avance significativo para quienes buscan una experiencia de lectura digital más precisa y fiable.