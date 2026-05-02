Calibre 9.8 ya está disponible y llega con una de las mejoras más interesantes en la evolución reciente del popular gestor de libros electrónicos: soporte para proveedores de IA locales compatibles con OpenAI. Esta actualización, que llega menos de un mes después de la versión anterior, refuerza la apuesta del software por integrar inteligencia artificial sin depender exclusivamente de servicios en la nube, algo especialmente relevante para quienes valoran la privacidad y el control de sus datos.

Más allá de la IA, esta versión también introduce mejoras en la experiencia móvil, el editor de ebooks y varias correcciones de errores que afinan el funcionamiento general. En conjunto, no es una actualización revolucionaria en apariencia, pero sí muy significativa en la dirección que toma el proyecto: una herramienta cada vez más potente, flexible y adaptada a flujos modernos.

Calibre 9.8 y el salto hacia la IA local y flexible

El cambio más relevante de Calibre 9.8 es la posibilidad de utilizar proveedores de IA locales que implementen una API compatible con OpenAI. Esto significa que los usuarios pueden conectar el programa con servicios autoalojados (como modelos ejecutados en su propio equipo) en lugar de depender de plataformas externas.

Esta compatibilidad abre la puerta a un ecosistema mucho más amplio: desde herramientas locales hasta soluciones personalizadas, todas integrables dentro del flujo de trabajo de Calibre. Además, la gestión de errores en las conversaciones con IA ha sido mejorada, permitiendo mantener el contexto incluso cuando algo falla, lo que hace que la experiencia sea más estable y usable.

En el apartado del servidor de contenidos, la actualización mejora notablemente la navegación en dispositivos móviles. Ahora, en la vista dedicada, los títulos y portadas son interactivos, facilitando el acceso directo a los detalles de cada libro desde pantallas pequeñas.

El editor de ebooks también recibe pequeños pero útiles ajustes, como la posibilidad de restablecer el zoom al 100% con un simple clic derecho en la vista previa. A esto se suman mejoras visuales en macOS y cambios internos que pulen la experiencia general del usuario.

Por último, Calibre 9.8 incluye correcciones importantes: mejoras en el sistema de texto a voz (especialmente en el manejo de Unicode), solución de errores en la conversión de imágenes GIF a PNG y actualización de varias fuentes de noticias integradas.

En conjunto, Calibre 9.8 no solo amplía funcionalidades, sino que refuerza una tendencia clara: el software de gestión de ebooks también evoluciona hacia la integración inteligente, pero sin perder su esencia open source ni el control del usuario sobre sus datos.