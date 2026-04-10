Calibre 9.7 llega con una serie de novedades pensadas para afinar la experiencia de lectura digital y la gestión de bibliotecas personales. El popular gestor y visor de libros electrónicos, ampliamente utilizado, refuerza su enfoque en la usabilidad, la estabilidad y el control de la colección, sin grandes golpes de efecto pero con mejoras muy prácticas para el día a día. Esta versión llega dos semanas después de la 9.6.

Entre las principales incorporaciones destacan un nuevo navegador de anotaciones, ajustes en el visor de eBooks y un modo offline completo en el servidor de contenidos cuando se usa HTTPS. Junto a estas funciones, la actualización también se centra en pulir errores detectados en la búsqueda de texto completo, en el manejo de portadas y en la lectura vía navegador, además de renovar y mejorar algunas de las fuentes de noticias integradas.

Navegador de anotaciones más flexible y organizado en Calibre 9.7

Una de las novedades más llamativas es el nuevo navegador de anotaciones, que permite a quienes subrayan y toman notas en sus eBooks gestionar mejor toda esa información. Ahora, las anotaciones se pueden agrupar por cualquier campo disponible en la base de datos de Calibre, lo que abre la puerta a clasificaciones muy variadas.

Esta opción de agrupar permite, por ejemplo, ordenar notas por autor, serie, etiquetas, fecha de incorporación o cualquier otro campo personalizado que se use en la biblioteca. Para usuarios que manejan colecciones extensas o que leen de forma intensiva por trabajo o estudio, esta mejora facilita localizar rápidamente comentarios y subrayados repartidos por muchos títulos distintos.

En la práctica, esta nueva organización de anotaciones convierte a Calibre 9.7 en una herramienta más cómoda para seguimiento de lecturas académicas, proyectos de investigación o recopilaciones temáticas, ya que reduce el tiempo que se pierde buscando dónde se hizo una determinada nota dentro de decenas de libros electrónicos.

Calibre 9.7 introduce mejoras en el visor de eBooks y en la interacción táctil

El visor de libros electrónicos también recibe cambios interesantes. El primero tiene que ver con la gestión de gestos de zoom en dispositivos con touchpad, un uso muy habitual tanto en portátiles como en equipos convertibles en Europa. A partir de esta versión, el gesto de pellizcar para acercar o alejar funciona de forma similar a como lo hace en una pantalla táctil.

La acción por defecto de ese gesto ahora se centra en modificar el tamaño de la fuente en el eBook, haciendo que el ajuste de legibilidad sea más intuitivo para quienes están acostumbrados a interactuar con los dedos. Esta unificación del comportamiento entre panel táctil y pantalla táctil facilita pasar de un dispositivo a otro sin tener que reaprender cómo se maneja el zoom.

Además, se ha subsanado un problema que afectaba directamente a la experiencia de lectura: un fallo introducido en la versión previa impedía que las anotaciones y la información de “última página leída” se guardaran correctamente en los archivos de libros electrónicos. Con Calibre 9.7, este comportamiento vuelve a la normalidad, de modo que las notas y la posición de lectura quedan registradas y disponibles al reabrir el título.

Esta corrección es especialmente relevante para quienes leen de forma intermitente o alternan entre distintos equipos, ya que evita perder el punto exacto en el que se dejó el libro y garantiza que todos los comentarios queden almacenados en el propio archivo del eBook.

Servidor de contenidos con modo offline completo en HTTPS

Otro de los cambios clave afecta al servidor de contenidos, una de las funciones más valoradas por usuarios avanzados y por personas que comparten su biblioteca con varios dispositivos dentro de casa o en entornos de trabajo. En Calibre 9.7 se introduce un modo offline completo cuando la conexión al servidor se realiza mediante HTTPS.

Este modo offline permite que, una vez establecida la conexión segura, sea posible acceder a los libros y contenidos incluso sin disponer de conexión a Internet, siempre que el material necesario se haya cargado previamente en el dispositivo. Para usuarios que viajan con frecuencia, trabajan en movilidad o tienen una conexión inestable, esta función aporta una capa extra de comodidad.

El objetivo de este cambio es ofrecer una experiencia más robusta cuando se usa el servidor de Calibre como fuente principal de lectura en navegadores y dispositivos móviles. Al combinar HTTPS con la capacidad offline, se consigue un acceso más seguro y menos dependiente de la red, algo que muchos lectores europeos valoran en entornos corporativos, educativos o domésticos.

Correcciones generales y estabilidad de la búsqueda de texto completo

Además de las nuevas funciones, la actualización pone el foco en resolver pequeñas incidencias acumuladas. En el apartado general, se han corregido varios errores menores detectados en la vista de búsqueda de texto completo que se había renovado en la versión inmediatamente anterior. Aunque no se detalla cada caso concreto, la idea es que esta herramienta resulte ahora más fiable y estable.

También se soluciona un problema relacionado con la asignación de portadas cuando se añadían archivos a registros de libros ya existentes que aún no tenían cubierta. En determinadas situaciones, la portada no se asignaba correctamente al incorporar nuevos ficheros al mismo título, lo que podía ocasionar bibliotecas con entradas incompletas visualmente.

Con la corrección aplicada en Calibre 9.7, la gestión de imágenes de cubierta vuelve a ser más coherente, ayudando a mantener una biblioteca mejor presentada y más fácil de recorrer visualmente. Para quienes cuidan especialmente la organización y apariencia de su colección de eBooks, este ajuste resulta práctico aunque no sea espectacular.

Servidor de lectura web: búsqueda dentro del libro y resultados más fiables en Calibre 9.7

El servidor de contenidos, además de ganar el modo offline, recibe varias correcciones relacionadas con la lectura en el navegador. Se ha solucionado un problema que afectaba a la búsqueda dentro del propio libro cuando se abría desde el servidor, de forma que esta función vuelve a funcionar como se espera.

Igualmente, se corrige un fallo que impedía abrir correctamente los resultados procedentes de la búsqueda de texto completo cuando se utilizaba el servidor de Calibre. Este tipo de incidencia podía hacer algo más engorrosa la navegación entre libros a través de búsquedas globales en la colección.

Con estos ajustes, el uso del servidor para consultar la biblioteca desde navegadores web en ordenadores, tablets o móviles debería resultar más fluido. Los usuarios que aprovechan Calibre como “nube personal” de libros, tanto en hogares como en pequeñas organizaciones, se benefician de una experiencia de búsqueda y apertura de títulos más consistente.

Calibre 9.7 y las mejoras en la integración de IA y robustez del backend

Calibre 9.7 también introduce cambios en su integración con funciones de inteligencia artificial, un área que el programa ha ido incorporando de forma paulatina. En esta versión se refuerza la estabilidad del backend que se apoya en GitHub, haciéndolo algo más robusto frente a posibles incidencias en las conexiones o en el propio servicio.

Por otro lado, se corrige un comportamiento inesperado en el backend que usa OpenRouter: el nivel de razonamiento configurado como “auto” desactivaba en la práctica todo el razonamiento, lo que iba en contra de lo que cabría esperar de esa opción. Con la corrección, el modo automático pasa a actuar de forma coherente, ajustando dinámicamente el grado de razonamiento sin anularlo.

Estas modificaciones están pensadas para que los usuarios que ya experimentan con funciones asistidas por IA dentro del ecosistema de Calibre encuentren un entorno algo más estable y predecible, sin cambios radicales pero con una base técnica más sólida.

Correcciones específicas para Linux y dispositivos MTP

En el apartado de conectividad, la versión 9.7 aborda un problema poco frecuente pero molesto: un fallo en el controlador MTP bajo Linux que podía provocar un cierre inesperado del programa al conectar dispositivos con bibliotecas muy grandes.

Este tipo de situaciones se daba sobre todo en usuarios con colecciones extensas almacenadas en lectores, tablets o teléfonos que se conectan a Calibre mediante el protocolo MTP. Al solucionarse el error, la sincronización y gestión de estos dispositivos debería ser más estable, especialmente en distribuciones de Linux que se usan con frecuencia en entornos técnicos y académicos.

La corrección refuerza el papel de Calibre como herramienta transversal entre distintas plataformas, mejorando la fiabilidad al trabajar con grandes volúmenes de libros electrónicos sin que el programa se bloquee al conectar nuevos dispositivos.

Nuevas fuentes de noticias y mejora de medios existentes

Calibre mantiene su función de agregador de noticias, permitiendo descargar y convertir artículos de diferentes medios en eBooks listos para leer. En esta versión se añaden nuevas fuentes de noticias, aunque el listado concreto no se detalla en el comunicado, y se perfeccionan varias recetas ya existentes.

Entre las fuentes mejoradas se encuentran The Week, The Age, Financial Times y Mint, publicaciones con audiencia internacional que muchos usuarios consultan con frecuencia para seguir la actualidad económica, política y cultural.

Las mejoras suelen centrarse en ajustar la extracción de contenido, optimizar el formato y evitar problemas con cambios en las webs de origen, lo que se traduce en boletines más limpios y legibles dentro de Calibre. Aunque no se trata de una revolución, ayuda a quienes usan el programa como herramienta diaria para leer prensa en formato libro electrónico.

Descarga y actualización de Calibre 9.7

Las personas interesadas en esta versión pueden obtener el programa desde los enlaces de descarga oficiales que proporciona el proyecto Calibre, accesibles a través de su página web. Desde ahí se distribuyen instaladores para los principales sistemas operativos de escritorio utilizados.

Quienes ya tienen el programa instalado no necesitan complicarse demasiado: Calibre puede actualizarse directamente desde el propio software, sin necesidad de descargas manuales, siguiendo el mecanismo habitual de comprobación de nuevas versiones.

Así, tanto nuevos usuarios como quienes llevan años utilizando el gestor pueden acceder rápidamente a las mejoras en anotaciones, servidor de contenidos, visor de eBooks e integración de noticias que introduce esta edición, manteniendo sus bibliotecas y ajustes personales intactos.

Con este conjunto de cambios, Calibre 9.7 se presenta como una actualización continuista pero útil, centrada en pulir funciones clave y corregir errores que afectaban a la lectura diaria, especialmente en anotaciones, búsqueda de texto completo, servidor de contenidos y conexión con dispositivos. Para los lectores digitales que dependen de Calibre para organizar su biblioteca y acceder a libros y noticias, la nueva versión refuerza la estabilidad del programa y añade pequeños refinamientos que facilitan su uso cotidiano, sin alterar la filosofía abierta y multiplataforma que lo ha hecho tan popular.