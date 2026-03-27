Calibre lleva años siendo una de las herramientas imprescindibles para quienes gestionan bibliotecas de libros electrónicos, y con la versión Calibre 9.6 vuelve a subir el listón. Esta actualización llega muy poco después de la 9.5, pero trae cambios que se notan en el día a día, sobre todo si usas mucho la búsqueda dentro de tu colección.

La estrella de esta versión es la mejora del sistema de búsqueda de texto completo, que ahora es más visual, más flexible y bastante más cómoda. Además, se introduce un nuevo modo de autocompletado para las búsquedas que afina mucho lo que aparece mientras escribes. Vamos a ver con calma qué aporta Calibre 9.6, cómo sacarle partido y por qué merece la pena actualizar.

Búsqueda de texto completo en Calibre 9.6: qué cambia y cómo usarla

Cómo acceder a la búsqueda de texto completo

Para lanzar una búsqueda de texto completo en Calibre 9.6, el proceso es muy directo. En la parte superior de la ventana principal tienes la barra de búsqueda habitual, y a la izquierda de esa barra verás un botón con las letras “FT”. Ese es el punto de entrada a todo el sistema de búsqueda avanzada dentro del contenido de los libros.

Al hacer clic en el botón FT se abre una ventana específica para este tipo de búsquedas. Desde ahí puedes introducir el término que quieras localizar y dejar que Calibre explore el texto completo de los libros que tengas indexados, devolviendo aquellos que contienen la palabra o frase indicada de forma muy rápida, incluso con bibliotecas grandes.

Esta interfaz de búsqueda de texto completo funciona de forma independiente a la búsqueda básica de la biblioteca, lo que te permite combinar ambas capas: por un lado, encontrar libros por metadatos (autor, serie, etiquetas, formato…) y, por otro, refinar por contenido con la ventana FT cuando necesitas algo más concreto.

Nuevo diseño con tarjetas y portadas

La gran novedad visual de Calibre 9.6 es el nuevo formato de resultados en la búsqueda de texto completo. En lugar de la clásica lista compacta con líneas de texto, ahora se muestra una vista basada en tarjetas (cards) que incorpora la portada de cada libro junto con la información relevante.

Este enfoque tipo “rejilla de tarjetas” hace que sea mucho más fácil localizar un título de un vistazo, sobre todo si te orientas bien por las portadas. Cada tarjeta agrupa la carátula y los datos principales del libro en un bloque visualmente más atractivo y ordenado, lo que agiliza bastante revisar resultados largos.

La inclusión de portadas en los resultados no es solo un detalle estético. En muchas bibliotecas, las ilustraciones de cubierta son la forma más rápida de reconocer una obra, y tenerlas integradas en la vista de búsqueda ayuda a reducir errores y a identificar al momento si el libro que aparece es realmente el que andabas buscando.

Además, este diseño en tarjetas acompaña mejor el tipo de uso habitual de la búsqueda de texto completo: explorar resultados, saltar rápidamente de un libro a otro, y decidir de un vistazo cuál abrir para seguir leyendo o consultar un fragmento concreto.

Volver a la vista compacta clásica si lo prefieres

No todo el mundo tiene los mismos gustos ni las mismas necesidades. Pensando en quienes prefieren una interfaz más densa y sin tantos elementos gráficos, Calibre 9.6 permite recuperar la vista compacta tradicional de los resultados de búsqueda de texto completo.

Si no te convence el nuevo formato en tarjetas, puedes volver a la vista clásica desde la propia ventana de búsqueda FT. A la izquierda de la barra de búsqueda dentro de esa ventana hay un botón que permite alternar entre el diseño nuevo y el anterior. Con un simple clic puedes cambiar de vista y quedarte con la que mejor se adapte a tu forma de trabajar.

Esta posibilidad de elegir interfaz demuestra una de las señas de identidad de Calibre: su flexibilidad. La aplicación no fuerza a todos los usuarios a seguir la misma forma de visualizar resultados, sino que deja la puerta abierta a quienes valoran más la información condensada en una lista compacta que la presentación gráfica con portadas.

En bibliotecas muy grandes, algunos usuarios agradecen poder ver muchas líneas de resultados en poco espacio, mientras que otros prefieren sacrificar densidad por claridad visual. Con esta opción, Calibre 9.6 cubre ambos perfiles sin complicaciones.

Nuevo modo de autocompletado “word-prefix” en las búsquedas de Calibre 9.6

Además de remodelar la presentación de los resultados de la búsqueda de texto completo, Calibre 9.6 introduce una mejora importante en la función de autocompletar que aparece mientras escribes en la barra de búsqueda: el nuevo modo llamado “word-prefix”.

Hasta ahora, la autocompletación solía centrarse en sugerencias que empezaban directamente por las letras tecleadas, con criterios algo más rígidos. El nuevo modo “word-prefix” amplía ese comportamiento y muestra coincidencias donde cualquier palabra del elemento buscado comienza por las letras que vas introduciendo, no solo el principio de la cadena completa.

Esto significa que, si escribes un fragmento de palabra, la lista de sugerencias incluirá términos o frases donde una de las palabras internas arranca por ese prefijo, aunque no sea la primera. Es un cambio sutil, pero mejora mucho la utilidad del autocompletado cuando no recuerdas exactamente cómo empezaba el título, el nombre del autor o una etiqueta concreta.

El modo “word-prefix” aporta una experiencia de búsqueda más flexible, muy útil en bibliotecas con metadatos variados o cuando se manejan idiomas diferentes. Es fácil que te acuerdes de una parte del nombre de un personaje, de un subtítulo o de un concepto clave, pero no del principio exacto, y este nuevo comportamiento te ayuda a llegar antes al resultado.

Por ejemplo, si tienes un libro con el título largo y escribes solo el inicio de una palabra que aparece en medio, el sistema de autocompletado mejorado puede sugerírtelo igualmente. Esto reduce el tiempo que pasas probando términos distintos y hace que la búsqueda sea más tolerante con los despistes y las lagunas de memoria.

Ventajas prácticas de las mejoras de Calibre 9.6

Más allá de la descripción técnica, las mejoras de Calibre 9.6 se notan en el día a día. El nuevo diseño de resultados y el autocompletado “word-prefix” apuntan a un objetivo claro: encontrar antes lo que necesitas dentro de tu biblioteca de ebooks, sin tener que pelearte con la interfaz.

La vista de resultados con tarjetas y portadas te permite identificar libros casi al instante, lo que es ideal para colecciones grandes o muy variadas. Al tener más información visual a primera vista, se reduce la necesidad de abrir libros equivocados o de revisar líneas de texto una por una para asegurarte de que estás seleccionando el título correcto.

Por su parte, el autocompletado por prefijo de palabra agiliza la introducción de términos de búsqueda, algo especialmente útil si trabajas con una biblioteca muy etiquetada, con series, colecciones y campos personalizados. Al recibir sugerencias más inteligentes mientras escribes, cambias menos veces de término y evitas muchas búsquedas vacías o poco precisas.

Ambas novedades encajan bien con la filosofía general de Calibre: ofrecer funciones avanzadas sin complicar en exceso la curva de aprendizaje. Aunque son cambios relativamente discretos, su impacto en la comodidad de uso es notable, sobre todo si utilizas la búsqueda a menudo para moverte entre libros técnicos, manuales, documentación o novelas con muchas referencias internas.

En conjunto, Calibre 9.6 refuerza la sensación de estar ante una herramienta viva, que sigue mejorando aspectos muy concretos para que manejar grandes colecciones de libros digitales sea menos pesado y más natural. Las novedades en la vista de búsqueda de texto completo, el uso de tarjetas con portadas y el nuevo autocompletado “word-prefix” parecen detalles menores, pero terminan marcando la diferencia cuando pasas muchas horas gestionando y consultando tu biblioteca.