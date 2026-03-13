Calibre 9.5, la nueva versión estable del popular gestor de bibliotecas digitales de código abierto, ya está disponible. El desarrollador Kovid Goyal ha lanzado esta actualización que llega apenas dos semanas después de Calibre 9.4, introduciendo una práctica herramienta en el componente de edición de libros para eliminar imágenes no utilizadas, optimizando así el peso y la limpieza de los archivos.

Además de esta destacada función de limpieza, Calibre 9.5 incorpora un botón de reinicio en el panel de estadísticas de lectura del visor de libros electrónicos. También se ha añadido una opción para mostrar las páginas de la lista de páginas del libro en papel mientras se visualiza simultáneamente el número de la última página, mejorando la experiencia de lectura.

Calibre 9.5: Refinamientos y Nuevas Herramientas para Lectores Exigentes

El navegador de anotaciones también se ha mejorado significativamente, permitiendo ahora filtrar por estilo de resaltado. Para los usuarios más organizados, se añade soporte para crear una columna personalizada que muestre el progreso de lectura, accesible desde Preferencias > Añadir tus propias columnas.

En el apartado de compatibilidad, se ha actualizado el controlador Tolino para dar soporte a una nueva versión de su firmware. Además, esta versión mejora RB Input para asegurar que los archivos se extraigan correctamente dentro del directorio contenedor, y la edición de libros recupera el foco en el editor después de mostrar el mensaje emergente con el recuento de búsquedas.

Calibre 9.5 también soluciona varios problemas: corrige un error con los iconos personalizados del directorio de configuración que no cambiaban entre variantes claro/oscuro al modificar el tema; repara un bug en la eliminación de marcado KEPUB cuando hay tramos vacíos de kobo; y arregla el acceso directo Ctrl+Mayús+Flecha que no movía el libro seleccionado actualmente en la lista de libros.

Para los lectores de noticias, a partir de esta versión Calibre ahora es compatible con la fuente de noticias Truthout, mientras que el soporte para Naked Capitalism se ha mejorado. Como es habitual, puedes consultar las notas de lanzamiento oficiales para conocer todos los detalles técnicos de los cambios incluidos en Calibre 9.5.

La nueva versión ya está disponible para descargar desde el sitio web oficial, con binarios listos para usar en sistemas Linux de 64 bits y ARM64, así como para macOS y Windows. También se ofrece un archivo de código fuente para quienes prefieran compilarlo, y los usuarios de Linux pueden instalarlo fácilmente como aplicación Flatpak desde Flathub.