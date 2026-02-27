Esta nueva versión, desarrollada por Kovid Goyal, mantiene la filosofía habitual del proyecto: ofrecer un entorno potente pero accesible para organizar, convertir y leer libros electrónicos en múltiples formatos. La incorporación de estadísticas de lectura integradas, los avances en la interfaz y las correcciones en los módulos de conversión apuntan a un Calibre más cuidado y fiable para el día a día.

Estadísticas de lectura integradas en el visor

Una de las novedades más llamativas de Calibre 9.4 es el sistema de estadísticas de lectura incorporado directamente en el visor de e‑books. El usuario puede consultar su progreso sin abandonar la pantalla de lectura, lo que evita tener que saltar entre menús o ventanas y facilita seguir el ritmo de cada libro.

Este nuevo módulo permite analizar datos como el avance dentro de la obra, el tiempo dedicado o el número aproximado de libros leídos, ofreciendo una fotografía bastante clara de los hábitos lectores. Al centralizar esta información en el propio lector, Calibre se convierte en una herramienta interesante para quienes quieren marcarse objetivos, llevar un seguimiento de sus sesiones o simplemente tener controlado qué están leyendo en cada momento.

La función se apoya en un registro automático de la actividad cuando el usuario abre un título en el visor, de forma que el flujo de uso no se ve interrumpido. Sin necesidad de configuraciones complejas, el programa genera un resumen visual del progreso, que se puede consultar con unos pocos clics y que ayuda a gestionar mejor el tiempo de lectura.

Cambios en la interfaz: edición de libros y portadas

En el apartado de interfaz, Calibre 9.4 introduce mejoras en la herramienta de edición de libros, especialmente en el menú de inserción de etiquetas. Este panel se ha reorganizado para que resulte más claro y ágil, permitiendo a quienes retocan el código de sus e‑books encontrar los elementos necesarios de forma más rápida.

También se ha reforzado la configuración de la llamada “rejilla de portadas”, la vista donde se muestran los libros a modo de mosaico. A partir de esta versión, es posible añadir insignias sobre la imagen de la cubierta o mostrar texto directamente en la parte inferior de la portada, lo que abre la puerta a destacar estados como “pendiente”, “leyendo”, “terminado” o cualquier otra etiqueta que el usuario considere útil.

Esta combinación de insignias y texto sobre las cubiertas facilita organizar bibliotecas amplias, algo habitual entre lectores intensivos y profesionales de la edición en Europa que gestionan grandes catálogos. Sin tener que abrir las fichas de cada obra, se puede ver de un vistazo información clave sobre su estado o clasificación.

Calibre 9.4 introduce mejoras en la conversión de documentos DOCX y ODT

El motor de conversión de Calibre 9.4 recibe ajustes orientados a mejorar la compatibilidad con archivos de oficina, una de las funciones más valoradas por quienes trabajan con textos procedentes de suites ofimáticas antes de convertirlos a formatos de libro electrónico.

En el caso de los documentos DOCX generados con LibreOffice, la nueva versión corrige un problema que afectaba a los márgenes de párrafos y listas cuando no estaba activado el modo de compatibilidad con Word 2007. Ahora, estos archivos conservan adecuadamente la estructura de sangrías y espaciados al pasar a formatos e‑book, algo relevante para informes, manuales o publicaciones técnicas.

Asimismo, el equipo de desarrollo ha solucionado un fallo ligado a la conversión de imágenes en ficheros ODT, que podía provocar resultados inconsistentes o pérdida de calidad visual. Con la corrección aplicada, las fotografías, gráficos y otros elementos embebidos en este tipo de documentos se trasladan con mayor fidelidad a EPUB, MOBI u otros formatos utilizados en lectores electrónicos y plataformas de distribución.

Estas correcciones fortalecen la posición de Calibre como herramienta puente entre el mundo de los procesadores de texto y el ecosistema del libro digital, un punto especialmente relevante para editoriales, autores independientes y profesionales del sector del libro en España y el resto de Europa.

Ajustes de seguridad: bloqueo por IP más estricto en Calibre 9.4

En materia de seguridad, Calibre 9.4 revisa el mecanismo de bloqueo de IP frente a intentos repetidos de inicio de sesión. A partir de esta actualización, el sistema tiene en cuenta exclusivamente la dirección IP real del cliente y deja de fiarse de la información contenida en ciertas cabeceras HTTP.

Este cambio reduce el riesgo de que un atacante manipule encabezados para eludir las restricciones, algo particularmente sensible cuando se expone el servidor de contenido de Calibre en redes domésticas, entornos compartidos o pequeños despachos profesionales. Al apoyarse únicamente en la IP efectiva, el bloqueo resulta más predecible y menos vulnerable a técnicas de suplantación.

Para usuarios que emplean Calibre como servidor de biblioteca accesible desde distintos dispositivos o incluso desde el exterior de su red local, este endurecimiento de la lógica de bloqueo aporta una capa adicional de protección sin requerir configuraciones avanzadas.

Actualización de fuentes de noticias integradas

La versión 9.4 también actualiza varias fuentes de noticias integradas en el programa, que permiten descargar contenidos de medios y convertirlos automáticamente a formato e‑book. En concreto, se han introducido ajustes en la captura de WIRED Daily y la edición impresa de The Times of India (TOI), optimizando la forma en que se extraen y estructuran los artículos.

Estos cambios buscan que la descarga periódica de boletines y diarios digitales ofrezca un resultado más limpio y legible en los lectores electrónicos. Para quienes utilizan Calibre como herramienta para llevarse la prensa al e‑reader, la mejora en el raspado de contenidos ayuda a reducir errores de maquetación, textos descolocados o secciones que antes podían quedar fuera.

En conjunto, Calibre 9.4 consolida la herramienta como una solución madura para gestionar colecciones de libros electrónicos, unificando en una sola aplicación la catalogación, la lectura, la conversión de formatos y la descarga de noticias. Sin grandes titulares comerciales ni campañas llamativas, esta versión pone el foco en detalles prácticos que, sumados, pueden marcar la diferencia en el uso cotidiano.