Calibre 9.3 llega con una actualización que se centra sobre todo en pulir fallos y ajustar detalles que se notan en el día a día. Aunque no introduce un gran cambio de rumbo, sí incorpora mejoras prácticas tanto en Windows 10 y Windows 11 como en la conversión de formatos y en la seguridad.

Aunque Calibre es una herramienta multiplataforma de uso extendido también, buena parte de las novedades de esta edición afectan de forma especial a quienes lo utilizan en equipos con Windows y a lectores que trabajan con el formato KEPUB, muy habitual en dispositivos Kobo. La actualización está ya disponible desde la web del desarrollador o mediante el propio sistema de actualización interna del programa.

Instalación en Windows más controlada y menos errores molestos

Uno de los cambios más visibles está en el asistente de instalación para Windows 10 y Windows 11. El instalador incorpora un sistema de detección inteligente que comprueba si hay procesos de Calibre abiertos y, si es así, avisa al usuario para que los cierre antes de continuar. Con este ajuste se evitan reinicios innecesarios o situaciones en las que la actualización no termina de aplicarse correctamente.

Además, la nueva versión resuelve varios comportamientos problemáticos que afectaban únicamente a la plataforma de Microsoft. Entre ellos se encontraba un cuadro de error que aparecía cuando se intentaba lanzar Calibre varias veces seguidas en muy poco tiempo, un fallo que, aunque inofensivo, resultaba bastante molesto para quienes abren el programa de forma repetida.

También se ha corregido un problema por el que Calibre a veces no terminaba de cerrarse por completo al salir cuando estaba activo el controlador de dispositivo inalámbrico introducido con la rama 9.x. A esto se suma la solución de un bug que hacía que las descripciones emergentes (tooltips) no respetaran el esquema de colores configurado, algo que rompía la coherencia visual de la interfaz para quienes personalizan su entorno de trabajo.

Mejoras en la conversión a KEPUB y en el manejo de formatos

Calibre 9.3 presta especial atención a la calidad de la salida en formato KEPUB, usado de forma habitual en los lectores Kobo, muy presentes también en el mercado europeo. A partir de esta versión, cuando el usuario convierte un libro electrónico a KEPUB, el programa mantiene el relación de aspecto de la portada de manera fiel, sin depender de los ajustes establecidos para la conversión a EPUB.

Este cambio hace que las cubiertas se vean de forma consistente en los dispositivos Kobo, evitando deformaciones o recortes indeseados que podían aparecer en determinados casos. La intención del desarrollador es que la salida KEPUB se comporte de forma más similar a los archivos producidos de manera nativa para estos lectores, facilitando una experiencia visual uniforme para quienes leen principalmente en este ecosistema.

Más allá de KEPUB, el equipo ha abordado errores introducidos en la versión 9.0 que afectaban a la generación de ficheros PDB, TCR y zTXT. En algunos casos la salida en estos formatos se veía directamente impedida, algo que ahora se corrige para devolver el soporte completo a quienes todavía trabajan con estos contenedores menos habituales pero presentes en bibliotecas de libros antiguos o colecciones heredadas.

Motor PDF y tratamiento mejorado del índice

Otra de las áreas revisadas es el manejo de documentos en formato PDF cuando se emplea el motor propio de Calibre para la importación y conversión. Se ha solucionado un fallo por el que el esquema de apartados del PDF (su «outline») no se trasladaba correctamente al índice de contenidos del documento resultante tras la conversión.

Gracias a este ajuste, los usuarios que convierten PDFs —por ejemplo, manuales técnicos, trabajos académicos o informes— a otros formatos como EPUB o KEPUB obtendrán un índice navegable más fiel a la estructura original. Esto es especialmente útil para quienes leen en lectores electrónicos con botones de salto de capítulo o usan aplicaciones que se apoyan mucho en la tabla de contenidos para moverse por el documento.

Seguridad reforzada con parches para vulnerabilidades

En el apartado de seguridad, Calibre 9.3 corrige dos vulnerabilidades identificadas como CVE-2026-26064 y CVE-2026-26065, relacionadas con la importación de determinados formatos. En el caso de los ficheros ODT y PDB, el programa se asegura ahora de que las imágenes extraídas durante el proceso de lectura y conversión queden estrictamente limitadas al contenedor al que pertenecen. Estas correcciones se enmarcan en trabajos similares que han reforzado la seguridad de Calibre en versiones previas.

Este control adicional impide que un documento mal formado o diseñado con mala intención pueda provocar accesos fuera de los límites previstos dentro del fichero, reduciendo así el riesgo de comportamientos no deseados o vectores de ataque. Para usuarios europeos que gestionan grandes colecciones de documentos procedentes de fuentes diversas, este tipo de parches de seguridad resulta especialmente relevante, ya que se minimizan posibles problemas con archivos recibidos por correo, descargados de internet o compartidos en entornos corporativos.

Calibre 9.3 introduce correciones en el conteo de páginas y nuevas opciones en plantillas

En lo que respecta a la gestión interna de la biblioteca, el desarrollador ha resuelto un bug que aparecía al añadir libros mediante el comando calibredb, utilizado a menudo por usuarios avanzados o en scripts de automatización. El error provocaba un recuento de páginas incorrecto, lo que podía distorsionar estadísticas o columnas personalizadas basadas en el número de páginas.

La columna de «Páginas» gana además protagonismo al poder emplearse ya en las plantillas de «Guardar en disco» y «Enviar al dispositivo». Esto permite incluir el dato del volumen del libro cuando se exportan ficheros a un directorio o se copian a un lector electrónico, facilitando a muchos lectores llevar un control aproximado de la extensión de cada título que transfieren a sus dispositivos.

Calibre 9.3 introduce ajustes en la interfaz y un uso más ágil de las preferencias

Dentro de la configuración, el apartado de «Ajustes» u «Optimización» se ha simplificado para evitar la necesidad de aplicar los mismos cambios dos veces. Antes resultaba algo engorroso tener que repetir la acción para que surtiera efecto completo, mientras que ahora el comportamiento es más directo y coherente, reduciendo pasos innecesarios para quienes afinan su instalación con frecuencia. Un cambio en la línea de otras mejoras como la llegada del modo oscuro y ajustes de interfaz.

Por otro lado, se ha retocado el sistema de autocompletado para las búsquedas o campos de texto. En el modo «Contiene», los resultados pasan a ordenarse primero por la distancia desde el inicio del texto y, en segundo lugar, por orden alfabético. Con este cambio, las sugerencias que aparecen suelen ser más relevantes para lo que el usuario está escribiendo, lo que a la larga agiliza tareas como filtrar la biblioteca o rellenar metadatos.

Calibre 9.3 y la compatibilidad con dispositivos y metadatos en el ecosistema Amazon

La nueva versión también se ocupa de mejorar la compatibilidad con determinados lectores. Un ejemplo es el Hanvon N10, para el que se ha corregido un problema que impedía a Calibre colocar correctamente sus ficheros de metadatos en el dispositivo. Los usuarios de este modelo, presente en algunos mercados europeos, deberían notar a partir de ahora una sincronización más fiable en lo que respecta a títulos, autores y otra información asociada a cada libro.

En paralelo, el plugin de descarga de metadatos de Amazon recibe una corrección específica: se solucionan errores en el índice de series obtenido desde amazon.com. De esta forma, cuando el usuario descarga información para una saga de libros, el orden de los volúmenes en la serie se refleja de manera más precisa, un detalle que puede parecer menor pero que resulta importante para quienes organizan cuidadosamente colecciones extensas.

Fuentes de noticias actualizadas e integración con servicios externos

Calibre mantiene su función de captura de noticias, que permite suscribirse a medios y servicios externos para convertir sus contenidos en publicaciones legibles en lectores electrónicos. En esta edición se han introducido mejoras en las recetas para cabeceras como el Financial Times y el diario japonés The Asahi Shimbun, así como para el servicio Todoist, que algunos usuarios utilizan para gestionar tareas y recordatorios.

Estos ajustes hacen que la recopilación de contenidos en línea sea más estable y completa, algo de interés para lectores que, tanto en España como en el resto de Europa, aprovechan Calibre para llevarse a su e‑reader informes de actualidad económica, artículos de análisis o listas de tareas que consultan sin conexión.

Con todos estos retoques, Calibre 9.3 se presenta como una actualización continuista pero muy práctica, centrada en afinar la experiencia diaria más que en introducir grandes cambios visibles. Usuarios de Windows obtienen una instalación más limpia y un funcionamiento más estable, los lectores en Kobo ven mejor tratadas sus portadas en KEPUB y quienes manejan colecciones complejas se benefician de un sistema de metadatos, seguridad y conversión de formatos más pulido y fiable.