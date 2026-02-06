La versión Calibre 9.2 ya está disponible como nueva actualización del conocido gestor de libros electrónicos, una herramienta ampliamente utilizada en España y en el resto de Europa para organizar, convertir y leer e-books en múltiples dispositivos. Esta entrega mantiene la filosofía del proyecto: software gratuito, de código abierto y multiplataforma, orientado a usuarios que leen a menudo en formato digital.

En esta actualización se han pulido numerosos detalles técnicos para lograr una experiencia de lectura más fluida y segura, tanto en ordenadores de sobremesa como en portátiles. El desarrollo se ha centrado en mejorar el visor de libros electrónicos, optimizar el nuevo modo de estantería y reforzar la protección frente a archivos potencialmente maliciosos, sin dejar de lado correcciones heredadas de versiones anteriores.

Qué aporta Calibre 9.2 frente a versiones anteriores

Calibre 9.2 forma parte de la rama 9.x del programa y llega como segunda gran revisión de la serie 9.0. Aunque a primera vista pueda parecer una actualización menor, bajo el capó incluye cambios importantes en el motor de plantillas HTML, en el tratamiento de ciertos formatos de archivo y en el comportamiento del visor.

Uno de los puntos fuertes de esta versión es la mejora de la generación de archivos ZIP, que ahora permite cambiar el motor de plantillas HTML de Templite a Mustache. Este ajuste, más técnico que visible para el usuario medio, está pensado para ganar en seguridad y rendimiento cuando se generan contenidos basados en HTML dentro de Calibre.

Junto a ello, se ha incorporado una nueva opción en las herramientas de verificación de la biblioteca que permite reconstruir el índice de búsqueda de anotaciones. Para quienes subrayan, añaden notas o marcan pasajes con frecuencia, esta función ayuda a mantener la base de datos interna ordenada y a recuperar comentarios antiguos sin quebraderos de cabeza.

Calibre 9.2 introduce mejoras en la vista de estantería y manejo de la biblioteca

Uno de los cambios más visibles para los usuarios es la mejora del nuevo modo de vista tipo estantería (Bookshelf), que presenta las portadas de los libros como si estuvieran colocadas en una biblioteca física. En Calibre 9.2 se ha ajustado el comportamiento inicial de este modo para evitar que la interfaz se vuelva a dibujar de forma continua mientras se está redimensionando la ventana.

Además, se ha solventado un problema que provocaba que la vista de estantería apareciera en blanco en algunos equipos con macOS, un fallo que afectaba especialmente a quienes gestionan grandes colecciones desde ordenadores Apple. También se ha corregido un bug que impedía arrastrar y soltar libros electrónicos directamente sobre la estantería, una acción muy habitual para quienes organizan su catálogo a golpe de ratón.

Estas mejoras, junto con pequeñas optimizaciones internas, hacen que la gestión diaria de la biblioteca sea más ágil y menos propensa a errores, algo que se nota especialmente cuando se trabaja con cientos o miles de títulos, situación frecuente en usuarios avanzados y en entornos educativos.

Visor de e-books: corrección de errores y lectura más cómoda

También se ha corregido un comportamiento molesto relacionado con las teclas PageUp y PageDown en modo fluido: antes era necesario pulsarlas repetidas veces en ciertos puntos de cambio de archivo HTML interno, lo que hacía que el paso entre secciones no fuera tan suave como cabría esperar. Con el ajuste introducido, el desplazamiento entre páginas resulta más consistente.

Otro de los arreglos destacados afecta a la consulta del diccionario de Google integrada en el visor. En algunas circunstancias, los resultados aparecían con un formato poco legible, dificultando el uso de este recurso para traducir o aclarar términos. Tras la corrección, las definiciones se muestran de forma más clara, lo que beneficia especialmente a quienes leen en idiomas extranjeros.

En Windows, Calibre 9.2 también corrige un error que hacía que la función Leer en voz alta del visor se bloquease al detener y volver a iniciar la reproducción. Para las personas que recurren a la lectura asistida por voz, ya sea por comodidad o por cuestiones de accesibilidad, esta estabilidad adicional supone una mejora tangible.

Seguridad reforzada en formatos EPUB y CHM

Más allá de la comodidad, la actualización pone el foco en la seguridad a la hora de manejar determinados formatos muy extendidos, como EPUB y CHM. En el caso concreto de los EPUB, se ha ajustado el proceso de entrada para que la ofuscación de fuentes se aplique únicamente a los ficheros que realmente forman parte del libro electrónico.

Este cambio minimiza riesgos asociados a recursos ajenos incluidos dentro del archivo y ayuda a que el tratamiento de tipografías sea más predecible y controlado. Se trata de un aspecto poco visible para la mayoría, pero que contribuye a que la conversión y visualización de e-books sea más robusta.

En cuanto a los archivos CHM, un formato heredado pero todavía presente en manuales y documentación técnica, Calibre 9.2 implementa una mejora de seguridad importante: ahora ignora los ficheros internos cuyo recorrido de ruta termine fuera del contenedor. Este comportamiento evita potenciales ataques de tipo path traversal, en los que un archivo malicioso intenta acceder a rutas del sistema que no debería tocar.

Con estas medidas, el programa añade una capa extra de protección frente a EPUB o CHM manipulados con fines maliciosos, algo especialmente relevante en entornos donde se descargan libros y manuales de múltiples fuentes, como centros educativos, bibliotecas digitales o plataformas de intercambio de documentos.

Corrección de regresiones heredadas de versiones anteriores

Calibre 9.2 también se ocupa de pulir errores arrastrados de versiones previas. Entre ellos se encuentra una regresión introducida en Calibre 8.11 que había roto la limpieza automática de archivos HTML descargados. Este proceso de mantenimiento interno es importante para evitar que se acumulen ficheros temporales y restos de contenido que ya no se utilizan.

La nueva versión corrige igualmente un problema procedente de Calibre 9.0 que provocaba que la rueda del ratón desplazara la cuadrícula de portadas por filas completas, en lugar de realizar un desplazamiento más fino. Con el ajuste aplicado, la navegación por la vista de cubiertas resulta más precisa, lo que facilita encontrar un título concreto de un vistazo.

En conjunto, estas correcciones apuntan a una mayor estabilidad general del programa, reduciendo comportamientos extraños que podían aparecer en el día a día. Para quienes llevan años usando Calibre y actualizan con frecuencia, notar que las regresiones se van cerrando es una señal de madurez del proyecto.

Rendimiento, notas y experiencia de uso

Aunque muchas de las mejoras son internas, el usuario percibe que la aplicación se comporta de forma más ágil en operaciones habituales, como abrir libros, moverse por la biblioteca o trabajar con anotaciones. La posibilidad de reconstruir el índice de búsqueda de comentarios y subrayados ayuda especialmente en bibliotecas grandes, donde cualquier pequeña optimización se agradece.

El trabajo sobre el nuevo modo de estantería y el tratamiento de eventos como el redimensionado de la ventana o el arrastre de archivos contribuye a que la interfaz se sienta más estable y menos «quisquillosa». Son cambios discretos, pero se notan en sesiones largas de uso, habituales en usuarios que leen a diario o en profesionales que gestionan colecciones para terceros.

Aunque el contenido original de la actualización no se centra en funcionalidades vistosas como nuevas opciones de subrayado o notas emergentes, lo cierto es que la combinación de ajustes en el visor, mejora de la búsqueda de anotaciones y correcciones de errores en lectura en voz alta redondea la experiencia de lectura digital. El resultado es una herramienta más sólida para estudiantes, docentes y lectores intensivos.

Disponibilidad de Calibre 9.2

Calibre mantiene su apuesta por la disponibilidad multiplataforma, un aspecto clave para muchos usuarios europeos que alternan entre sistemas operativos en casa, el trabajo o la universidad. La versión 9.2 se ofrece como binarios listos para usar en GNU/Linux (tanto para arquitecturas de 64 bits como para AArch64/ARM64), macOS y Windows.

Desde la página oficial del proyecto es posible descargar instaladores y paquetes actualizados, así como consultar las notas de la versión, donde se detalla la lista completa de cambios. Esta documentación resulta útil para quienes quieren comprobar si un error concreto que les afectaba ha sido corregido o si una función específica ha recibido mejoras.

El hecho de que Calibre siga siendo un programa gratuito y de código abierto facilita su adopción en bibliotecas públicas, centros educativos, universidades y proyectos personales en toda Europa, donde se valora especialmente poder usar la misma herramienta en distintos equipos sin costes de licencia.

Con esta actualización, el gestor de e-books consolida su papel como solución de referencia para organizar colecciones digitales de todo tipo, desde novelas y cómics hasta manuales técnicos, sin depender de un ecosistema cerrado ni de formatos propietarios.

Calibre 9.2 se presenta, en definitiva, como una versión centrada en refinar la base técnica y mejorar la seguridad más que en introducir grandes novedades visibles, pero ese tipo de actualización es precisamente la que marca la diferencia a medio plazo: menos errores, más estabilidad y una lectura más cómoda. Para quienes ya usaban el programa o se plantean centralizar su biblioteca digital en un único gestor, esta entrega supone un paso adelante que refuerza la confianza en el proyecto y en su evolución futura.