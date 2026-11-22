Calibre 9.19 ya está disponible con nuevas herramientas de corrección gramatical y reescritura de frases en su editor de libros, además de importantes mejoras en el procesamiento de documentos PDF. La nueva versión del popular gestor de bibliotecas digitales incorpora funciones para detectar errores de gramática, estilo y tipografía, y permite consultar sugerencias mientras se trabaja en el código de un libro.

La actualización, publicada el 21 de noviembre, también introduce mejoras en el servidor de contenidos, accesibilidad, conversión de EPUB, gestión de metadatos y compatibilidad con distintos formatos de documentos. Se trata de una versión que combina nuevas herramientas para la edición con correcciones y optimizaciones en varias de las funciones habituales de Calibre.

Corrector gramatical y sugerencias de escritura

La principal novedad de Calibre 9.19 se encuentra en el editor de libros, que incorpora un sistema de comprobación gramatical capaz de detectar problemas de gramática, estilo y tipografía. Los errores identificados aparecen subrayados en la vista de código y el usuario puede consultar las correcciones propuestas haciendo clic con el botón derecho del ratón.

La herramienta también dispone de un apartado específico denominado Check grammar, desde el que es posible revisar los problemas detectados a lo largo de todo el libro, corregirlos individualmente, ignorarlos o desactivar las reglas que no resulten relevantes.

Para los textos en inglés, el programa añade sugerencias de reescritura mediante una red neuronal, con opciones para mejorar la fluidez, claridad, sencillez, formalidad o reformular una frase. Los datos necesarios para la comprobación lingüística se descargan cuando se necesitan, previa confirmación del usuario, y el procesamiento se realiza localmente.

Calibre 9.19 introduce mejoras en la conversión y lectura de PDF

Calibre 9.19 también mejora sustancialmente el motor de importación de PDF, especialmente en la identificación de la estructura de los documentos. El sistema ahora puede reconocer mejor los párrafos que continúan entre distintas columnas o páginas, evitando separaciones incorrectas durante la conversión.

También se han mejorado la detección de encabezados que ocupan varias líneas, la reconstrucción de palabras divididas mediante guiones al final de línea y el reconocimiento de columnas con separaciones estrechas. Además, el programa elimina con mayor precisión encabezados recurrentes, como títulos de capítulos que aparecen repetidamente en las páginas.

Estas mejoras son especialmente relevantes al convertir documentos PDF a EPUB u otros formatos, ya que una mejor interpretación de la estructura original puede reducir los errores de formato y la necesidad de corregir manualmente el contenido resultante.

Calibre 9.19 añade más accesibilidad y mejoras en el servidor de contenidos

El servidor de contenidos y el visor de libros electrónicos reciben nuevas mejoras de accesibilidad orientadas a usuarios de teclado y lectores de pantalla. Los cambios afectan a distintos diálogos, ventanas emergentes de notas al pie, controles de lectura en voz alta, libros de audio, opciones de colores y barras de selección.

El servidor de contenidos también permite utilizar contraseñas con caracteres que no pertenecen al conjunto ASCII, ampliando la compatibilidad con diferentes idiomas. Asimismo, desde el editor de metadatos de los libros se pueden descargar metadatos y portadas.

Optimización de conversiones y correcciones

La versión 9.19 acelera la generación de tablas de contenido grandes y la división de archivos HTML voluminosos durante la creación de EPUB. También mejora la velocidad de corrección de errores relacionados con enlaces e identificadores dentro del editor.

Entre otras correcciones, se solucionan problemas al importar archivos RTF con codificaciones utilizadas en idiomas asiáticos, tailandés y vietnamita; errores con listas anidadas en la exportación RTF; y problemas en la interpretación de valoraciones de libros mediante las herramientas de línea de comandos.

También se corrigen errores en la gestión de portadas, metadatos EPUB 3, identificadores de encabezados Markdown con caracteres no ASCII, documentos PDF con enlaces JavaScript y la sincronización con dispositivos Kobo y MTP.

Calibre 9.19 continúa mejorando una herramienta que va mucho más allá de organizar libros electrónicos. La nueva revisión refuerza especialmente las capacidades de edición y conversión, con un corrector lingüístico integrado y un procesamiento de PDF más preciso que pueden ahorrar trabajo a quienes mantienen, modifican o preparan sus propias bibliotecas digitales.