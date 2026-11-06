Calibre 9.18 ya está disponible con una novedad especialmente interesante para autores, editoriales y usuarios que trabajan con libros electrónicos: una herramienta específica para mejorar la accesibilidad de los EPUB. La actualización incorpora también mejoras en el editor de libros y una nueva función de sincronización de posiciones de lectura con KOReader.

El conocido gestor y conversor de libros electrónicos continúa ampliando sus herramientas de edición y publicación. En esta ocasión, el foco está en facilitar la creación de contenidos accesibles y mejorar la integración entre dispositivos y aplicaciones de lectura.

Una nueva herramienta para la accesibilidad

La principal novedad de Calibre 9.18 se encuentra en el editor de libros. La nueva sección Herramientas > Accesibilidad reúne distintas funciones para revisar y corregir problemas de accesibilidad en los libros electrónicos.

Desde esta herramienta es posible establecer el idioma del libro y de sus documentos HTML, editar el texto alternativo de todas las imágenes —incluidos los gráficos SVG integrados— y modificar los metadatos de accesibilidad del EPUB.

La función también amplía las comprobaciones de Check book, que ahora puede detectar problemas como:

Imágenes que carecen de texto alternativo.

Documentos HTML sin un idioma definido.

Encabezados que saltan niveles jerárquicos.

Elementos con atributos epub:type que no disponen de un rol ARIA correspondiente.

Metadatos de accesibilidad ausentes.

Algunos de estos problemas pueden corregirse automáticamente desde el propio editor. Esto facilita la revisión de los libros antes de publicarlos y ayuda a producir contenidos más utilizables por personas que dependen de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

Calibre 9.18 introduce mejoras en el editor de libros

El editor de Calibre recibe otra mejora visual: ahora puede mostrar una previsualización de los colores mediante un subrayado. Además, al hacer clic sobre un color mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, se abre una rueda cromática para modificarlo.

Es un cambio pequeño, pero práctico para quienes editan directamente el código HTML y CSS de sus publicaciones. Permite identificar los colores utilizados y modificarlos con mayor comodidad, sin tener que recurrir constantemente a herramientas externas.

Sincronización de lectura con KOReader

La tercera novedad destacada afecta al servidor de contenidos de Calibre, que ahora puede funcionar como servidor de sincronización de progreso de lectura para KOReader.

Para configurarlo, hay que establecer en KOReader la dirección personalizada del servidor con la ruta http://servidor:puerto/kosync y utilizar las credenciales de un usuario del servidor de contenidos de Calibre.

Una vez configurado, el sistema permite compartir la posición de lectura entre distintas copias y formatos de un mismo libro. Así, es posible continuar leyendo desde otro dispositivo sin tener que localizar manualmente la última página consultada.

Disponibilidad de Calibre 9.18

Calibre 9.18 está disponible para Linux, Windows y macOS desde la página oficial del proyecto. Los usuarios pueden consultar allí las instrucciones de instalación y las diferentes versiones.

Esta actualización no transforma radicalmente el funcionamiento de Calibre, pero incorpora una herramienta de accesibilidad que puede tener un impacto importante en la calidad de los libros publicados. La sincronización con KOReader también amplía las posibilidades del servidor de contenidos, mientras que las mejoras del editor facilitan el trabajo cotidiano con EPUB.