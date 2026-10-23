Calibre 9.17 ya está disponible con soporte para imágenes JPEG XL y mejoras de rendimiento en el popular gestor de libros electrónicos de código abierto. La actualización, publicada el 23 de octubre de 2026, continúa la evolución de la rama 9.x con novedades especialmente interesantes para quienes administran bibliotecas digitales y convierten libros entre diferentes formatos en Linux.

Desarrollado principalmente en Python y disponible para Linux, Windows y macOS, Calibre permite organizar colecciones de libros electrónicos, editar sus metadatos, convertir documentos, gestionar dispositivos de lectura y acceder a una biblioteca desde otros equipos mediante su servidor de contenidos. La versión 9.17 amplía sus capacidades de tratamiento de imágenes y optimiza determinadas operaciones, dos aspectos importantes para quienes trabajan con libros ilustrados, cómics y bibliotecas de gran tamaño.

Compatibilidad con imágenes JPEG XL

La principal novedad de Calibre 9.17 es la incorporación de compatibilidad con imágenes en formato JPEG XL (JXL) durante la conversión de libros electrónicos. Este formato de imagen moderno permite combinar una compresión eficiente con una buena calidad visual, por lo que puede resultar útil para portadas, ilustraciones y otros recursos gráficos incluidos en publicaciones digitales.

El cambio amplía las posibilidades de procesamiento de imágenes al convertir documentos entre formatos compatibles. Esto beneficia especialmente a quienes gestionan archivos con abundante contenido gráfico, como libros de arte, manuales ilustrados y cómics almacenados en formatos compatibles con Calibre.

Conviene distinguir, no obstante, entre poder procesar imágenes JPEG XL durante una conversión y disponer de soporte nativo para mostrarlas en todos los visores de la aplicación. La compatibilidad depende del componente que intervenga en cada operación.

Calibre 9.17 introduce mejoras de rendimiento en las bibliotecas digitales

Calibre 9.17 también introduce mejoras de rendimiento destinadas a agilizar determinadas tareas. La velocidad de procesamiento es especialmente relevante en colecciones con miles de títulos, donde las operaciones de análisis, conversión y gestión de recursos pueden requerir más tiempo.

Estas optimizaciones continúan el trabajo realizado en versiones anteriores para mejorar la respuesta de la aplicación cuando maneja bibliotecas extensas. Para los usuarios que mantienen grandes colecciones en discos locales o unidades externas, las mejoras pueden contribuir a que las tareas habituales resulten más fluidas.

El alcance de las mejoras depende de la operación realizada y de las características de cada biblioteca, por lo que no debe interpretarse como una aceleración uniforme de todas las funciones.

Qué aporta la actualización a Linux

En Linux, Calibre sigue siendo una alternativa multiplataforma para organizar libros sin depender de una aplicación vinculada a un fabricante concreto de lectores electrónicos. Permite mantener los archivos en el ordenador, editar metadatos, convertir documentos y transferir libros a dispositivos compatibles.

La versión 9.17 resulta especialmente relevante para quienes convierten publicaciones con muchas imágenes o mantienen bibliotecas grandes. El soporte de JPEG XL amplía los formatos gráficos que pueden procesarse durante las conversiones, mientras que las optimizaciones de rendimiento buscan reducir las esperas en las tareas afectadas.

Los usuarios deben tener en cuenta que la versión disponible en los repositorios de su distribución puede llegar más tarde que la publicación oficial. Esto ocurre especialmente en sistemas que priorizan versiones empaquetadas y probadas por sus responsables.

Cómo instalar Calibre 9.17 en Linux

La página oficial de Calibre ofrece un instalador binario para sistemas Linux de 64 bits con procesadores Intel o ARM compatibles. Este método permite obtener la versión publicada por el proyecto sin esperar a que la actualización llegue a los repositorios de cada distribución.

El comando oficial de instalación o actualización en distribuciones con base Ubuntu es:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

Como alternativa, se puede esperar a que la nueva versión aparezca en los repositorios o en el canal de distribución utilizado habitualmente. Antes de ejecutar un instalador con permisos administrativos, conviene revisar las instrucciones oficiales y comprobar que se está utilizando la dirección auténtica del proyecto.

La información de descarga está disponible en la página oficial de Calibre para Linux. Las novedades de la aplicación pueden consultarse en el registro oficial de cambios.