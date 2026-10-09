Calibre 9.16 ya se puede descargar y llega como una de las actualizaciones más amplias de los últimos meses para este gestor de libros electrónicos de código abierto. La entrega pone el foco en la lectura en voz alta, en el tratamiento de imágenes y documentos, y en la comunicación con lectores externos, sin cambiar completamente la forma de trabajar con la biblioteca.

Quienes usan el programa a diario notarán sobre todo los retoques en funciones que ya existían: síntesis de voz, importación de PDF, formatos de imagen y sincronización. No es un rediseño ni una revolución, pero sí una puesta al día pensada para que la gestión de catálogos grandes resulte menos pesada.

Voces Kokoro para escuchar libros con más naturalidad en Calibre 9.16

La lectura en voz alta estrena las voces Kokoro, una opción que se puede seleccionar desde los ajustes de reproducción. En la práctica, el usuario elige el backend Piper y, dentro de él, escoge una voz Kokoro; la primera vez que se utiliza, el programa descarga los archivos necesarios de forma automática.

El resultado, según las notas del proyecto, es una entonación menos mecánica y más fluida que la de voces anteriores. La mejora se aprecia especialmente en textos largos en inglés, aunque conviene revisar qué voces están disponibles para cada idioma, sistema operativo y paquete instalado.

AVIF, PDF y conversión de documentos

Calibre 9.16 añade soporte nativo para imágenes en formato AVIF. Este tipo de archivo permite conservar bastante calidad con un peso menor que JPEG o PNG, algo útil cuando las portadas o ilustraciones ocupan mucho dentro de un libro electrónico, superando la anterior conversión de imágenes GIF a JPEG y WebP. El programa ya muestra estas imágenes en el visor y en la vista de biblioteca, sin los iconos de archivo roto que aparecían antes.

En el apartado de PDF, la actualización mejora la entrada de documentos y el tratamiento de maquetaciones complejas. Las notas técnicas concretan avances al reconocer texto de derecha a izquierda, al gestionar páginas con varias columnas y al corregir problemas de conversión en documentos con texto vertical o contenido que se perdía al generar PDF desde HTML multipágina.

Kobo, rendimiento y herramientas internas

Para quienes sincronizan su biblioteca con un lector Kobo, la versión incorpora ajustes de compatibilidad y apunta a firmwares más recientes. El anuncio no entra en todos los detalles, pero sí señala cambios en la comunicación con estos dispositivos, un frente que suele generar dudas entre los usuarios.

También hay mejoras de rendimiento en tareas cotidianas: arranque más rápido, borrado masivo, ordenación por colecciones, búsquedas y refresco del navegador de etiquetas. Son cambios poco vistosos, pero se notan cuando la biblioteca tiene miles de referencias y se trabaja con ella a menudo.

El descargador de noticias incorpora Camoufox, una solución basada en navegador que ayuda a obtener contenido de webs que bloquean las descargas automáticas tradicionales. Las reglas de medios como The New York Times, The Economist y The Atlantic ya se benefician de esta capacidad, según las notas recogidas por medios especializados.

En el editor aparecen ajustes variados: la herramienta Check Book puede ignorar ciertos tipos de problemas y actualizar selectores CSS al reparar identificadores inválidos; la vista de índice muestra la entrada correspondiente al archivo editado; y herramientas como Tag Mapper o los conversores HTML/CSS admiten reglas de búsqueda. También se mejora la ordenación de etiquetas jerárquicas y se añade un botón para restablecer la disposición de la ventana principal.

El registro de cambios menciona además correcciones en la conversión EPUB 3 para enlaces de navegación que dejaban de funcionar, en la salida DOCX cuando faltaban espacios duros y en conflictos de renderizado del modo oscuro del lector. La seguridad del servidor de contenido integrado también recibe refuerzos, siguiendo la línea de quien renueva el servidor de contenidos.

Cómo actualizar a Calibre 9.16 y a quién le cunde más

Al ser un programa de código abierto, pasar a Calibre 9.16 no cuesta dinero. Se puede descargar el instalador desde la web oficial para Windows, macOS o Linux; si ya está instalado, el propio programa avisa desde el menú de ayuda de que hay una versión nueva y remite a la página del proyecto para bajarla. En Linux también existe un script oficial, aunque los repositorios de cada distribución pueden tardar unos días en incorporar el paquete.

Antes de actualizar conviene hacer una copia de seguridad de la biblioteca, sobre todo si se han modificado metadatos, portadas o colecciones. El proceso normalmente conserva la configuración y los archivos, pero tener un respaldo evita sustos si algo no sale como se esperaba.

¿Merece la pena? Si se escuchan libros con frecuencia, las voces Kokoro son el motivo más claro para actualizar. Si se manejan cómics o libros ilustrados, el soporte AVIF ayuda a mantener imágenes sin disparar el tamaño. Para quien usa un Kobo, los ajustes pueden mejorar la sincronización, aunque el proyecto no detalla todos los cambios. Y si se importan muchos PDF, las mejoras apuntan a conversiones más limpias, aunque conviene probar con los documentos propios.

Calibre 9.16 se presenta así como una actualización de accesibilidad, compatibilidad y mantenimiento más que como un cambio de rumbo. Las novedades principales están en la lectura en voz alta, el soporte de AVIF y el trabajo con PDF, mientras que el resto de ajustes pule el rendimiento y las herramientas internas. Para la mayoría de usuarios, actualizar es sencillo y no obliga a rehacer la biblioteca; la decisión depende de cuánto peso tengan esas funciones en el día a día.