El popular gestor de bibliotecas digitales Calibre ha dado un paso más en su evolución con la versión 9.15, publicada recientemente. Esta actualización no solo afina herramientas ya existentes, sino que introduce una propuesta curiosa para los amantes de la escritura creativa: un minijuego de rol textual impulsado por inteligencia artificial, bautizado como «Crea tu propia aventura». Lo más interesante es que esta función permanece inactiva por defecto, de modo que el usuario decide si quiere incorporarla a su flujo de trabajo o ignorarla por completo.

La nueva opción se presenta como una herramienta de escritura colaborativa con IA. El sistema se encarga de gestionar el mundo de ficción, mientras que el usuario va escribiendo acciones o diálogos que determinan la deriva de la historia. Aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre el modelo de IA subyacente, la función promete una experiencia lúdica y creativa dentro de un entorno tan serio como Calibre, que hasta ahora se había centrado en la organización y conversión de libros electrónicos.

Activar el juego de Calibre 9.15 y otras mejoras de resaltado

Para probar este nuevo modo, el usuario debe dirigirse a Preferencias > Barras de herramientas y menús y añadir el icono correspondiente a la barra principal. Una vez hecho esto, el juego estará disponible al instante, pero no consumirá recursos mientras no se abra. Quienes prefieran mantener su interfaz limpia no notarán ninguna diferencia, ya que la inclusión del juego es totalmente opcional y no altera el comportamiento predeterminado de la aplicación.

Junto a esta novedad, el panel de resaltado también ha recibido una mejora notable. Ahora es posible seleccionar varias anotaciones subrayadas a la vez y aplicarles un cambio de estilo conjunto desde el menú contextual. Además, si un resaltado incluye una nota, al pasar el ratón por encima se muestra un aviso con el texto de dicha nota, lo que facilita la consulta rápida sin abrir el panel completo. Para los usuarios que trabajan con muchos subrayados, esta funcionalidad supone un ahorro de tiempo considerable a la hora de unificar la apariencia de sus marcas.

Cambios en la barra lateral y la cuadrícula de portadas

La interfaz de Calibre también ha sufrido pequeños ajustes orientados a la personalización. La barra lateral ahora cuenta con un botón que permite alternar entre distintos tamaños de ventana guardados previamente. Al hacer clic derecho sobre la barra lateral se despliega un menú de opciones personalizadas, desde el que se pueden gestionar dichos tamaños. Este cambio resulta práctico para quienes utilizan pantallas de diferentes resoluciones o trabajan con varios monitores.

Por otra parte, en la vista de cuadrícula de portadas se ha añadido un nuevo ajuste. Los usuarios pueden seleccionar en qué esquina de la cubierta se muestra el distintivo o insignia que Calibre asigna a ciertos libros (por ejemplo, los que están en la cola de lectura o los que tienen metadatos pendientes). Esta opción, aunque sencilla, aporta un nivel extra de personalización que muchos usuarios agradecerán. En conjunto, estas mejoras demuestran el compromiso de Calibre por pulir la experiencia de uso sin añadir complejidad innecesaria.

En definitiva, la versión 9.15 de Calibre llega cargada de pequeños pero interesantes cambios. El juego de escritura con IA abre una vía creativa dentro de un programa que tradicionalmente ha sido una herramienta de gestión, similar a otros juegos de código abierto disponibles para Linux, mientras que las mejoras en resaltado, barra lateral y cuadrícula de portadas refinan el día a día de sus usuarios. Todo ello mantiene la filosofía de código abierto y la flexibilidad que han hecho de Calibre un estándar de facto en la gestión de libros electrónicos.