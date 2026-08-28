Calibre 9.14 ya está disponible como la última versión del popular gestor de libros electrónicos de código abierto. La nueva actualización llega con varias novedades interesantes, aunque hay una que destaca claramente sobre el resto: Calibre incorpora ahora la posibilidad de generar portadas de libros utilizando inteligencia artificial. La función permite escoger diferentes estilos visuales y generar una nueva cubierta directamente desde la ventana de edición de metadatos.

La actualización también introduce mejoras en otras partes del programa, como una vista previa flotante para las imágenes del explorador de archivos del editor de libros y búsquedas que ignoran los acentos en el editor de etiquetas. Además, Calibre 9.14 incorpora nuevos proveedores para sus funciones de inteligencia artificial y corrige varios problemas, incluyendo algunos relacionados con el servidor de contenidos y la seguridad.

Calibre 9.14 permite generar portadas con inteligencia artificial

La principal novedad de Calibre 9.14 es la incorporación de una herramienta para generar portadas de libros mediante IA. La función está integrada directamente en la gestión de metadatos, por lo que el usuario puede seleccionar un libro, abrir la opción de editar sus metadatos y utilizar el nuevo botón AI Generate para crear una cubierta.

La herramienta permite escoger entre diferentes estilos de portada, incluyendo propuestas orientadas a géneros como romance, ciencia ficción o pulp. De esta manera, la generación no se limita a producir una imagen genérica, sino que permite adaptar el aspecto visual de la cubierta al tipo de libro que se está gestionando.

Para utilizar esta función es necesario configurar previamente un proveedor de generación de imágenes compatible. Calibre solicita esta configuración la primera vez que se utiliza la herramienta, de modo que el usuario puede seleccionar el servicio de inteligencia artificial que quiera emplear para generar las imágenes.

La generación de portadas de Calibre 9.14 está integrada en los metadatos

La integración dentro del editor de metadatos resulta especialmente lógica teniendo en cuenta cómo funciona Calibre. La aplicación utiliza las portadas como parte de la información asociada a cada libro y las muestra en diferentes vistas de la biblioteca, por lo que poder crear una nueva cubierta desde la misma interfaz evita tener que recurrir a un programa externo.

El usuario puede utilizar la nueva herramienta cuando una publicación no tiene portada, cuando quiere sustituir una cubierta existente o simplemente cuando desea personalizar el aspecto de su biblioteca. La imagen generada puede pasar a formar parte de los metadatos del libro como cualquier otra portada gestionada por Calibre.

Esta función también amplía el uso que el programa hace de la inteligencia artificial. Calibre ya había incorporado diferentes herramientas relacionadas con IA durante la rama 9, incluyendo la posibilidad de utilizar proveedores compatibles con determinadas interfaces y funciones de IA dentro del visor de libros.

Más proveedores de inteligencia artificial en Calibre 9.14

Calibre 9.14 no se limita a añadir la generación de imágenes. La actualización también amplía las posibilidades de las funciones de IA existentes mediante la incorporación de Anthropic y Grok como proveedores para los modelos Claude y Grok.

Al mismo tiempo, el proyecto elimina el backend de GitHub que se utilizaba para las funciones de IA debido a que el servicio correspondiente ha sido descontinuado. El cambio permite mantener actualizada la lista de proveedores disponibles y evita conservar una integración que ya no puede utilizarse de la manera prevista.

El soporte para diferentes proveedores es especialmente útil porque permite que Calibre no dependa de un único servicio de inteligencia artificial. Los usuarios pueden configurar los proveedores disponibles según sus necesidades y utilizar las funciones de IA integradas en el programa con los servicios compatibles.

El editor de libros mejora la gestión de imágenes

Otra pequeña pero práctica novedad de Calibre 9.14 aparece en el editor de libros. Al pasar el ratón sobre un archivo de imagen dentro del explorador de archivos, ahora se muestra una vista previa flotante junto al propio explorador.

Esto permite identificar rápidamente una imagen sin tener que abrirla por separado. La función resulta especialmente útil al trabajar con libros que contienen numerosos recursos gráficos y cuyos nombres de archivo no son suficientemente descriptivos para saber qué imagen corresponde a cada elemento.

La mejora encaja con el objetivo general del editor de libros de proporcionar herramientas cada vez más completas para modificar directamente el contenido de los EPUB y otros formatos compatibles. En lugar de tener que extraer los archivos y editarlos mediante herramientas externas, el usuario puede realizar buena parte del trabajo desde el propio Calibre.

El editor de etiquetas ahora ignora los acentos al buscar

La gestión de etiquetas también recibe una mejora sencilla, pero útil para bibliotecas grandes. El editor de etiquetas de Calibre 9.14 permite realizar búsquedas ignorando los acentos.

Esto significa que una búsqueda puede encontrar coincidencias aunque el texto introducido por el usuario no reproduzca exactamente los caracteres acentuados de la etiqueta almacenada. Para bibliotecas con nombres en español, francés, portugués u otros idiomas con caracteres diacríticos, este comportamiento puede hacer que encontrar y gestionar etiquetas sea más cómodo.

Es un cambio pequeño frente a la generación de portadas mediante IA, pero forma parte de ese conjunto de ajustes de usabilidad que Calibre incorpora continuamente para mejorar la gestión de bibliotecas grandes.

Calibre 9.14 también mejora la previsualización de las portadas

La ventana de edición de metadatos recibe otro ajuste relacionado directamente con las portadas. Calibre 9.14 hace que la previsualización de la cubierta se amplíe siempre para ocupar el espacio disponible, manteniendo al mismo tiempo su relación de aspecto.

El cambio evita que una portada aparezca innecesariamente pequeña dentro del espacio destinado a mostrarla. Al conservar las proporciones originales, la ampliación tampoco debería deformar la imagen para adaptarla al tamaño disponible.

Se trata de una modificación especialmente coherente con el resto de novedades de esta versión, ya que la portada es precisamente uno de los elementos que reciben mayor protagonismo con la nueva generación mediante inteligencia artificial.

El servidor de contenidos recibe varias correcciones

El servidor de contenidos de Calibre también recibe varias correcciones en esta versión. Una de ellas soluciona una regresión que provocaba que la primera línea de los comentarios desapareciera al utilizar OPDS.

El lanzamiento también corrige diferentes problemas de seguridad relacionados con el servidor. Entre ellos se encuentran varios fallos que podían permitir escritura arbitraria de archivos a usuarios autenticados y un problema de ejecución remota de código para usuarios autenticados.

También se corrige una vulnerabilidad de cross-site scripting en la antigua página de detalles de libros del servidor de contenidos. Estas correcciones son especialmente importantes para quienes utilizan Calibre no solamente como biblioteca local, sino también para acceder a sus libros mediante la red.

Más correcciones de seguridad y estabilidad

Calibre 9.14 incorpora además otras correcciones relacionadas con la seguridad de los formatos de libros. En la entrada de FB2, por ejemplo, ahora se aceptan únicamente espacios de nombres conocidos, evitando determinadas posibilidades de escritura arbitraria de archivos a través de documentos manipulados.

La salida MOBI también recibe una mejora para hacer más robusta la compresión Palmdoc frente a entradas especialmente diseñadas. Estos cambios pueden pasar desapercibidos durante el uso normal, pero resultan importantes en una aplicación que procesa archivos procedentes de múltiples fuentes.

También se solucionan problemas de compatibilidad y regresiones introducidas en versiones anteriores, entre ellos un fallo de la versión 9.11 que impedía configurar correctamente el controlador de dispositivos Folder y otro que afectaba a la lectura de metadatos desde archivos HTML en determinadas compilaciones.

Calibre continúa ampliando su integración con la IA

La llegada de generación de portadas mediante IA representa un paso más en la evolución de Calibre. El proyecto ha ido incorporando progresivamente herramientas basadas en inteligencia artificial sin abandonar su función principal como gestor de bibliotecas, conversor y editor de libros electrónicos.

La versión 9.14 combina esta nueva función con otras herramientas de IA que ya estaban presentes en la rama 9. De esta manera, el programa puede utilizarse tanto para organizar y convertir una colección de libros como para automatizar determinadas tareas relacionadas con sus contenidos y metadatos.

Eso sí, las funciones de inteligencia artificial dependen de los proveedores configurados por el usuario y no convierten a Calibre en un servicio de generación de imágenes por sí mismo. El programa actúa como interfaz para utilizar los proveedores compatibles, por lo que las condiciones y requisitos pueden variar según el servicio elegido.

Una actualización importante para los usuarios de Calibre

Calibre 9.14 llega apenas unas semanas después de la versión 9.13, publicada el 7 de agosto. Aquella actualización estaba centrada principalmente en correcciones de errores y regresiones, mientras que el nuevo lanzamiento aporta una función claramente visible para los usuarios: la generación de portadas mediante inteligencia artificial.

La nueva herramienta se complementa con mejoras en el editor de libros, el editor de etiquetas y la gestión de metadatos, mientras que las correcciones del servidor de contenidos y de diferentes formatos refuerzan la seguridad y estabilidad de la aplicación.

Con Calibre 9.14, el proyecto mantiene así su ritmo de desarrollo y continúa ampliando las posibilidades de una de las herramientas más completas para gestionar libros electrónicos. La generación de portadas con IA es la novedad más llamativa, pero las mejoras internas y las correcciones de seguridad hacen que la actualización también resulte recomendable para quienes simplemente utilizan Calibre como gestor habitual de su biblioteca.