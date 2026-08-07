Calibre 9.13 ya está disponible como una nueva actualización del popular gestor de libros electrónicos de código abierto. Aunque no se trata de una versión con grandes novedades revolucionarias, sí introduce múltiples mejoras repartidas entre la generación de documentos PDF, el servidor de contenidos integrado, el visor de libros electrónicos y distintas herramientas internas, además de corregir diversos errores detectados desde la versión anterior.

Calibre continúa siendo una de las aplicaciones más completas para gestionar bibliotecas digitales desde Linux, Windows y macOS. Además de organizar colecciones de libros electrónicos, permite convertir entre decenas de formatos, editar metadatos, sincronizar dispositivos de lectura, descargar noticias desde múltiples fuentes y publicar bibliotecas personales mediante un servidor web integrado. Precisamente esa amplitud de funciones hace que cada actualización incorpore mejoras en diferentes áreas de la aplicación en lugar de centrarse en una única novedad.

Calibre 9.13 mejora la exportación a PDF y el servidor de contenidos

Uno de los cambios más destacados de Calibre 9.13 afecta al motor de generación de documentos PDF. La actualización mejora la salida producida durante la conversión de libros electrónicos, ofreciendo un resultado más consistente en distintos tipos de documentos y solucionando varios problemas detectados durante la exportación. Estas mejoras benefician especialmente a quienes utilizan Calibre para convertir libros a un formato más adecuado para imprimir o consultar en dispositivos compatibles con PDF.

El servidor de contenidos integrado también recibe diversas mejoras. Esta función permite acceder a la biblioteca personal desde un navegador web o dispositivos móviles conectados a la misma red, facilitando la descarga y lectura de libros sin necesidad de instalar software adicional. Calibre 9.13 introduce distintos ajustes destinados a mejorar su funcionamiento y corrige varios errores que podían afectar a la navegación y a determinadas operaciones realizadas desde la interfaz web.

La actualización también incorpora mejoras en el visor de libros electrónicos y en otras herramientas incluidas en la aplicación. Como es habitual, los desarrolladores han aprovechado esta versión para corregir diversos fallos detectados por la comunidad, mejorar la estabilidad general y actualizar distintas fuentes de noticias utilizadas por la función de descarga automática de publicaciones digitales.

Con Calibre 9.13, el proyecto mantiene su ritmo habitual de desarrollo, apostando por pequeñas mejoras continuas que perfeccionan una de las aplicaciones más completas del ecosistema del software libre para la gestión de libros electrónicos. Aunque muchas de las novedades pasan desapercibidas a primera vista, contribuyen a ofrecer una experiencia más estable, fiable y cómoda para quienes administran grandes bibliotecas digitales o convierten libros entre diferentes formatos de forma habitual.