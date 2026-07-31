Calibre 9.12 ya está disponible como una nueva actualización del popular gestor de libros electrónicos de código abierto. Esta versión incorpora nuevas opciones para la conversión de imágenes, mejoras en el visor de libros electrónicos, cambios en el editor integrado y diversas correcciones de errores destinadas a mejorar la estabilidad general de la aplicación.

El lanzamiento continúa ampliando las herramientas de edición y conversión que caracterizan a Calibre, facilitando la preparación de libros electrónicos para una mayor variedad de dispositivos y formatos. Recordamos que la versión anterior fue Calibre 9.11 y que llegó a principios de este mes. Sus desarrolladores lanzan actualizaciones regulares para mejorar poco a poco este editor de archivos Epub, entre otros formatos, y seguir convenciéndonos de que es la mejor herramienta de código abierto para estas tareas, aunque ya no les haga ninguna falta (convencernos, digo).

Calibre 9.12 mejora la conversión de imágenes y corrige diversos errores

La principal novedad de Calibre 9.12 es la incorporación de una opción que permite convertir automáticamente imágenes GIF a formatos JPEG o WebP durante el proceso de conversión de libros electrónicos. Esta función puede reducir el tamaño de los archivos y mejorar la compatibilidad con dispositivos que no gestionan correctamente las imágenes GIF.

La actualización también introduce diversas mejoras en el visor de libros electrónicos y en el editor integrado, además de solucionar varios problemas detectados desde la versión anterior. Estas correcciones afectan a distintas áreas de la aplicación, contribuyendo a ofrecer una experiencia más estable y fiable.

Como es habitual, Calibre 9.12 actualiza varias fuentes de noticias utilizadas por su sistema integrado de descarga de publicaciones, garantizando una mayor compatibilidad con los cambios realizados por distintos medios digitales.

Con esta nueva versión, Calibre continúa evolucionando como una de las herramientas más completas para gestionar bibliotecas de libros electrónicos, convertir entre formatos, editar publicaciones y sincronizar contenidos con lectores electrónicos desde Linux, Windows y macOS.