Calibre continúa con su ciclo de actualizaciones frecuentes para asegurar que la gestión de bibliotecas digitales se mantenga al día. Apenas ha pasado una semana desde el lanzamiento previo, y ya está disponible la nueva versión Calibre 9.11, que introduce cambios específicos enfocados en la productividad y la visualización de contenidos.

Este tipo de lanzamientos menores suelen centrarse en pulir detalles, y en esta ocasión lo que más destaca es cómo se facilita la organización de la información. Los desarrolladores han puesto el foco en mejorar la exportación de nuestras notas y en dar más versatilidad a las herramientas de inteligencia artificial integradas directamente en el visor de libros electrónicos.

Calibre 9.11 introduce exportación de anotaciones en formato web

Para los usuarios que acostumbran a subrayar fragmentos importantes en sus lecturas, esta función resulta de gran utilidad. Con la llegada de esta versión, ahora es posible generar páginas web independientes en formato HTML con todas nuestras anotaciones para consultarlas fuera de la aplicación. Estas páginas no son simples documentos estáticos, ya que incluyen soporte para temas claros y oscuros, facilitando la lectura en cualquier entorno. Además, se ha integrado un buscador y un sistema de filtrado por estilo de resaltado, lo que permite localizar citas específicas de forma rápida sin tener que navegar por todo el archivo.

Inteligencia artificial y ajustes en la interfaz del visor

La tecnología de asistencia sigue ganando peso dentro de este gestor de bibliotecas. En el visor de e-books, la herramienta de consulta a la IA ha sido actualizada para que podamos utilizar el marcador dinámico {selected} al realizar preguntas libres. Esto agiliza el flujo de trabajo, ya que el sistema reconoce automáticamente el texto que hayamos marcado en el libro para enviarlo directamente al agente de IA, permitiendo obtener resúmenes o aclaraciones de forma mucho más directa.

Por otro lado, se ha resuelto un inconveniente técnico que afectaba a la comodidad visual de los lectores. A partir de ahora, el área de texto del visor se ajusta correctamente al redimensionar la ventana principal de la aplicación, incluso cuando la barra de desplazamiento está activa. Con este ajuste se consigue que la experiencia de lectura sea más fluida y no se produzcan saltos visuales extraños al cambiar el tamaño de nuestra zona de trabajo en el ordenador.

Esta actualización reafirma el compromiso del proyecto por mantenerse como la herramienta de referencia para los lectores que buscan un control total sobre sus documentos. Al facilitar la gestión externa de las notas de lectura y mejorar la interacción con sistemas inteligentes, Calibre 9.11 demuestra que los parches de mantenimiento pueden aportar mejoras sustanciales en la productividad diaria de los usuarios.