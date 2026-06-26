Calibre 9.10 ya está disponible como una nueva versión del conocido gestor de libros electrónicos de código abierto. Esta actualización, que llega casi un mes después de la anterior, introduce varias mejoras interesantes, destacando especialmente la renovación de la interfaz del servidor de contenidos, además de nuevas funciones para el editor de libros electrónicos y diversas correcciones destinadas a mejorar la experiencia de uso.

Calibre continúa siendo una de las herramientas más completas para organizar, convertir, editar y sincronizar libros electrónicos en Linux, Windows y macOS. Con la versión 9.10, el proyecto sigue refinando sus distintas utilidades sin perder el enfoque en la estabilidad y la facilidad de uso que lo han convertido en una referencia dentro de este ámbito.

Calibre 9.10 estrena una nueva interfaz para el servidor de contenidos

La principal novedad de Calibre 9.10 es la llegada de una interfaz completamente renovada para el servidor de contenidos. Este nuevo diseño adopta un aspecto más moderno e incorpora una barra lateral que facilita la navegación por la biblioteca, permitiendo acceder con mayor comodidad a las distintas secciones del catálogo.

Otra mejora importante es que el servidor de contenidos puede instalarse ahora como una aplicación web progresiva (PWA) cuando se utiliza mediante HTTPS. Esto permite acceder a la biblioteca con una experiencia más cercana a la de una aplicación nativa desde dispositivos compatibles.

El editor de libros electrónicos también recibe novedades. Entre ellas destaca una nueva opción para convertir imágenes PNG a formatos JPEG o WebP, una función que puede resultar útil para reducir el tamaño de los archivos EPUB y otros libros electrónicos sin necesidad de utilizar herramientas externas.

En el apartado técnico, Calibre 9.10 amplía las capacidades de su motor de análisis CSS incorporando soporte para selectores de CSS de nivel 4. Esta mejora facilita la edición de libros electrónicos que utilizan hojas de estilo más modernas y aumenta la compatibilidad con documentos recientes.

La actualización también incorpora pequeñas mejoras en la gestión de búsquedas guardadas dentro del editor de libros. A partir de esta versión, es posible filtrar estas búsquedas mediante palabras clave, lo que simplifica la organización cuando se trabaja con proyectos de gran tamaño.

Como suele ocurrir con cada lanzamiento, Calibre 9.10 incluye además diversas correcciones de errores y ajustes internos destinados a mejorar la estabilidad general de la aplicación. Aunque no se trata de una actualización revolucionaria, sí introduce cambios que mejoran el uso diario de una de las herramientas más completas para gestionar bibliotecas de libros electrónicos.